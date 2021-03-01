Сорокин снова сыграл на ноль — на этот раз засушил Малкина и Кросби. В Америке русского вратаря уже называют стеной
Он не пропускает уже 120 минут.
Он не пропускает уже 120 минут.
После не самого удачного старта Ильи Сорокина в НХЛ у многих закрались сомнения: а так ли хорош новокузнечанин, чтобы играть в лучшей лиге мира? Способен ли он выйти на уровень праймового Бобровского? Конкурировать с Варламовым? Или хотя заочно противостоять своему старому товарищу Шестеркину? Но чем дальше — тем более отчетливо становится понятно, что скептики с выводами поспешили. Минувшей ночью Сорокин это еще раз доказал.
В воротах «Айлендерс» Сорокин не появлялся с 17 февраля. Несмотря на то, что он отразил все 20 бросков от «Баффало» и оформил первый
Впрочем, даже если бы Варламов отыграл на ноль, а «Айлендерс» обыграли «Пингвингз», Сорокин наверняка бы появился в воротах. Нет никакого смысла использовать одного и того же вратаря в играх «back to back», когда у вас есть хороший второй номер. Свежий и голодный до побед новичок команды из
Справедливости ради, за Сорокина
Первый период Сорокин без труда засушил, а «Айлендерс» вышли вперед. За 40 секунд до сирены на перерыв большинство реализовал Оливер Вальстрем — двадцатилетний американец, проводящий первый полноценный сезон в НХЛ. Эта шайба стала для него третьей в сезоне и второй на неделе. А во втором периоде он же поучаствовал в еще одном успешном розыгрыше большинства. На этот раз отличился опытный
Давление на ворота Сорокина тем временем нарастало. «Питтсбург» пытался хотя бы сократить разницу в счете. Евгений Малкин копал на пятаке, пытаясь затолкать шайбу силой. Сидни Кросби был изящнее русской суперзвезды и искал разные подходы к воротам Ильи, но тщетно. Ни Джино, ни Сиду забить новичку «Айлендерс» не удалось.
В отличие от матча с «Баффало», где Ильи летал от штанги к штанге, на этот раз он обошелся без суперсейвов. Для второго сухаря в НХЛ ему было достаточно выбора позиции и спокойствия — это как раз те козыри, которые сделали из Сорокина лучшего вратаря Европы.
Россиянин не пропускает на протяжении уже 120 минут и заставляет болельщиков «Айлендерс» сравнивать себя с кирпичиной стеной.
Следующей остановкой для «Айлендерс» станет выезд в Ньюарк, а после встречи с Никитой Гусевым Сорокина ждет сразу три (!) подряд матча с любимым «Баффало».
Дмитрий Ерыкалов