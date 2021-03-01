Сорокин снова сыграл на ноль — на этот раз засушил Малкина и Кросби. В Америке русского вратаря уже называют стеной

После не самого удачного старта Ильи Сорокина в НХЛ у многих закрались сомнения: а так ли хорош новокузнечанин, чтобы играть в лучшей лиге мира? Способен ли он выйти на уровень праймового Бобровского? Конкурировать с Варламовым? Или хотя заочно противостоять своему старому товарищу Шестеркину? Но чем дальше — тем более отчетливо становится понятно, что скептики с выводами поспешили. Минувшей ночью Сорокин это еще раз доказал.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eace443a1a2c506b4818" data-vnd="eace443a1a2c506b4818" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eace443a1a2c506b4818" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В воротах «Айлендерс» Сорокин не появлялся с 17 февраля. Несмотря на то, что он отразил все 20 бросков от «Баффало» и оформил первый шат-аут в НХЛ, следующие три матча Илья провел на лавке. И пока «островитяне» с Варламовым в воротах побеждали, Барри Тротц ничего не менял. Но стоило русскому стартеру пропустить четыре шайбы от «Питтсбурга», как он уступил место соотечественнику.

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Впрочем, даже если бы Варламов отыграл на ноль, а «Айлендерс» обыграли «Пингвингз», Сорокин наверняка бы появился в воротах. Нет никакого смысла использовать одного и того же вратаря в играх «back to back», когда у вас есть хороший второй номер. Свежий и голодный до побед новичок команды из Нью-Йорка своим шансом воспользовался сполна.

Справедливости ради, за Сорокина наконец-то начали биться партнеры по команде. Если в первых матчах сезона его частенько бросали на растерзание, а «Айлендерс» с Сорокиным и «Айлендерс» с Варламовым было не узнать, то теперь Илью всячески оберегали. Где это видано, чтобы команда с таким звездным нападением как у «Питтсбурга» за целый период нанесла всего два броска по воротам?

Первый период Сорокин без труда засушил, а «Айлендерс» вышли вперед. За 40 секунд до сирены на перерыв большинство реализовал Оливер Вальстрем — двадцатилетний американец, проводящий первый полноценный сезон в НХЛ. Эта шайба стала для него третьей в сезоне и второй на неделе. А во втором периоде он же поучаствовал в еще одном успешном розыгрыше большинства. На этот раз отличился опытный Жан-Габриэль Пажо.

Давление на ворота Сорокина тем временем нарастало. «Питтсбург» пытался хотя бы сократить разницу в счете. Евгений Малкин копал на пятаке, пытаясь затолкать шайбу силой. Сидни Кросби был изящнее русской суперзвезды и искал разные подходы к воротам Ильи, но тщетно. Ни Джино, ни Сиду забить новичку «Айлендерс» не удалось.

В отличие от матча с «Баффало», где Ильи летал от штанги к штанге, на этот раз он обошелся без суперсейвов. Для второго сухаря в НХЛ ему было достаточно выбора позиции и спокойствия — это как раз те козыри, которые сделали из Сорокина лучшего вратаря Европы.

Официальный сайт НХЛ

Россиянин не пропускает на протяжении уже 120 минут и заставляет болельщиков «Айлендерс» сравнивать себя с кирпичиной стеной.

Следующей остановкой для «Айлендерс» станет выезд в Ньюарк, а после встречи с Никитой Гусевым Сорокина ждет сразу три (!) подряд матча с любимым «Баффало». Что-то нам подсказывает, что Барри Тротц не будет мариновать Ильи на лавке, и выпустит его на одну, а то и на две игры с «Сэйбрс».