Овечкин догнал Айзермана. Впереди только Гретцки

Александр Овечкин забил 713-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от шестого снайпера в истории лиги Фила Эспозито до четырех голов.

От рекорда Европы, который принадлежит Яромиру Ягру, капитана «Вашингтона» отделяет 53 шайбы, от Уэйна Гретцки — 181.

Александр Великий принес «Столичным» 113-ю победу в истории. Только три игрока отмечались решающими бросками чаще.

Причем ближайшая жертва у этой погони Овечкина та же — Фил Эспозито. Легенда 1970-х забил 118 победных голов, «Мистер Хоккей» Горди Хоу — 120, рекордсмен лиги Яромир Ягр — 135.

Кстати, в десятке главных победоносцев присутствует еще один действующий игрок — форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло, делящий седьмое место с отставанием в четыре гола от Овечкина.

50 из 113 принесенных Овечкиным побед пришлись на выездные матчи, в которых он отличился 362 раза. Россиянин повторил второй результат в истории НХЛ, догнав Стива Айзермана.