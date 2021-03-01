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19:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин догнал Айзермана. Впереди только Гретцки

Александр Великий переписал очередной рекорд. На этот раз — по голам в гостевых матчах.

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Александр Овечкин забил 713-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от шестого снайпера в истории лиги Фила Эспозито до четырех голов.

От рекорда Европы, который принадлежит Яромиру Ягру, капитана «Вашингтона» отделяет 53 шайбы, от Уэйна Гретцки — 181.

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Великий принес «Столичным» 113-ю победу в истории. Только три игрока отмечались решающими бросками чаще.

Причем ближайшая жертва у этой погони Овечкина та же — Фил Эспозито. Легенда 1970-х забил 118 победных голов, «Мистер Хоккей» Горди Хоу — 120, рекордсмен лиги Яромир Ягр — 135.

Кстати, в десятке главных победоносцев присутствует еще один действующий игрок — форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло, делящий седьмое место с отставанием в четыре гола от Овечкина.

Источник: Спорт-Экспресс

50 из 113 принесенных Овечкиным побед пришлись на выездные матчи, в которых он отличился 362 раза. Россиянин повторил второй результат в истории НХЛ, догнав Стива Айзермана.

Чаще на чужих площадках отличался только Уэйн Гретцки. Правда, на этот рекорд великого канадца Александр претендует вполне реально. Чтобы переписать историю, ему нужно забросить еще 41 гостевую шайбу.

Источник: Спорт-Экспресс
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