Голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой недели в НХЛ

Василевский за прошедшую неделю провел три матча, во всех из которых его команда одержала победу, и отразил 79 из 81 броска, в двух встречах оставив свои ворота в неприкосновенности. Россиянин помог своему клубу подняться на первое место Центрального дивизиона. Всего на счету 26-летнего голкипера 16 матчей в нынешнем сезоне, в 12 из которых его команда победила.