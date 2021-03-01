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21:47 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 1 марта. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

Василевский за прошедшую неделю провел три матча, во всех из которых его команда одержала победу, и отразил 79 из 81 броска, в двух встречах оставив свои ворота в неприкосновенности. Россиянин помог своему клубу подняться на первое место Центрального дивизиона. Всего на счету 26-летнего голкипера 16 матчей в нынешнем сезоне, в 12 из которых его команда победила.

Первой звездой недели также признана сотрудница больницы в Тампе Гленда Райт, которая помогала работникам хоккейного клуба по медицинским вопросам на фоне пандемии коронавируса.

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Второй звездой недели признан форвард «Чикаго» Патрик Кейн, третьей — нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло.

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