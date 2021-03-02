Русский талант угодил в кризис в Америке. Свечников совсем не набирает очков, «Каролина» побеждает без его помощи
Молодому лидеру «Харрикейнз» катастрофически не везет.
Молодому лидеру «Харрикейнз» катастрофически не везет.
Последние матчи русский форвард «Каролины» провел так, будто поменялся ролями со старшим братом, которому ранее никак не удавалось попасть в основной состав «Ред Уингз»: пока Евгений забивает за «Детройт» первые шайбы в этом сезоне,
Однако масштаб трудностей, с которыми столкнулся молодой лидер «Каролины», и близко не сравним с проблемами, которые имеет Сергей Бобровский во «Флориде»: в очередной раз в этом сезоне некогда двукратный обладатель «Везина Трофи» угодил в запас и уступил место в воротах Крису Дриджеру.
Матч для Свечникова начался не лучшим образом: в первой смене он столкнулся с партнером в своей зоне и позволил Веннбергу бросить с убойной дистанции. В целом «Каролине» удавалось справляться без помощи своего лидера, который явно был не в своей тарелке: парни Бриндамора чаще атаковали, владели преимуществом и выглядели гораздо активнее соперника.
Несмотря на то, что тренерский штаб «ураганов» убрал уроженца Барнаула от его постоянного партнера в лице Ахо и до сих пор не может найти ему устойчивое сочетание, Андрей регулярно выходил на большинство в первой спецбригаде реализации лишнего. И зачастую именно перспективный форвард дирижировал розыгрышем: Свеч располагался на позиции левого защитника и снабжал партнеров шикарными передачами. Но стоило звену Свечникова покинуть лед, как «Каролине» удалось реализовать лишнего: после убойного вантаймера отличился Песке.
Во втором периоде Андрей качественно повысил уровень агрессии: шел в стык, играл без прокатов и всячески пытался завести себя и партнеров. Очевидно, форвард «Харрикейнз» и сам был крайне недоволен той игрой, которую он демонстрирует в последнее время. В этом сезоне у выпускника школы «Ак Барса» было немало матчей, в которых он был не заметен или действовал не самым лучшим образом, однако это не мешало ему исправно набирать очки и бережно подходить к реализации голевых моментов. Но в ночь с понедельника на вторник Свечникову не везло: лишним тому подтверждением стал момент за несколько секунд до окончания второго периода, по итогам которого вся арена могла услышать звон штанги после броска звездного нападающего.
В заключительном отрезке встречи «Флориде», на протяжении всего матча находившейся в тени команды Бриндамора, удалось перехватить инициативу и перевернуть ход игры. «Каролина» ослабила хватку, и «Пантерз» воспользовались расслабленностью соперника: защитники гостей нерасторопно сыграли на собственном пятаке и позволили Фрэнку Ватрано отличиться в третьем матче кряду.
Парни Кенневилля продолжили наращивать темп и за 3 минуты до конца встречи вышли вперед: вновь «Каролина» проиграла свой пятак и тут же поплатилась за это.
Но «Харрикейнз» и не думали опускать руки и выбрасывать белый флаг: не прошло и двух минут, как счет на табло вновь стал равным. Спасительную для команды Бриндамора шайбу забросил ее лучший снайпер — Винсент Трочек.
В дополнительное время «Каролина»
Максим Самарцев