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10:52 (мск), источник: Sport24

Русский талант угодил в кризис в Америке. Свечников совсем не набирает очков, «Каролина» побеждает без его помощи

Молодому лидеру «Харрикейнз» катастрофически не везет.

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Источник: AP 2020

Последние матчи русский форвард «Каролины» провел так, будто поменялся ролями со старшим братом, которому ранее никак не удавалось попасть в основной состав «Ред Уингз»: пока Евгений забивает за «Детройт» первые шайбы в этом сезоне, Свечников-младший в последних четырех встречах отдал всего одну результативную передачу и угодил в небольшой кризис.

Однако масштаб трудностей, с которыми столкнулся молодой лидер «Каролины», и близко не сравним с проблемами, которые имеет Сергей Бобровский во «Флориде»: в очередной раз в этом сезоне некогда двукратный обладатель «Везина Трофи» угодил в запас и уступил место в воротах Крису Дриджеру.

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Матч для Свечникова начался не лучшим образом: в первой смене он столкнулся с партнером в своей зоне и позволил Веннбергу бросить с убойной дистанции. В целом «Каролине» удавалось справляться без помощи своего лидера, который явно был не в своей тарелке: парни Бриндамора чаще атаковали, владели преимуществом и выглядели гораздо активнее соперника.

Несмотря на то, что тренерский штаб «ураганов» убрал уроженца Барнаула от его постоянного партнера в лице Ахо и до сих пор не может найти ему устойчивое сочетание, Андрей регулярно выходил на большинство в первой спецбригаде реализации лишнего. И зачастую именно перспективный форвард дирижировал розыгрышем: Свеч располагался на позиции левого защитника и снабжал партнеров шикарными передачами. Но стоило звену Свечникова покинуть лед, как «Каролине» удалось реализовать лишнего: после убойного вантаймера отличился Песке.

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Во втором периоде Андрей качественно повысил уровень агрессии: шел в стык, играл без прокатов и всячески пытался завести себя и партнеров. Очевидно, форвард «Харрикейнз» и сам был крайне недоволен той игрой, которую он демонстрирует в последнее время. В этом сезоне у выпускника школы «Ак Барса» было немало матчей, в которых он был не заметен или действовал не самым лучшим образом, однако это не мешало ему исправно набирать очки и бережно подходить к реализации голевых моментов. Но в ночь с понедельника на вторник Свечникову не везло: лишним тому подтверждением стал момент за несколько секунд до окончания второго периода, по итогам которого вся арена могла услышать звон штанги после броска звездного нападающего.

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В заключительном отрезке встречи «Флориде», на протяжении всего матча находившейся в тени команды Бриндамора, удалось перехватить инициативу и перевернуть ход игры. «Каролина» ослабила хватку, и «Пантерз» воспользовались расслабленностью соперника: защитники гостей нерасторопно сыграли на собственном пятаке и позволили Фрэнку Ватрано отличиться в третьем матче кряду.

Парни Кенневилля продолжили наращивать темп и за 3 минуты до конца встречи вышли вперед: вновь «Каролина» проиграла свой пятак и тут же поплатилась за это.

Но «Харрикейнз» и не думали опускать руки и выбрасывать белый флаг: не прошло и двух минут, как счет на табло вновь стал равным. Спасительную для команды Бриндамора шайбу забросил ее лучший снайпер — Винсент Трочек.

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В дополнительное время «Каролина» все-таки дожала соперника и одержала победу во втором матче кряду. Вот только Свечников в четвертый раз за последнюю неделю ушел со льда без набранных очков. Кризис продолжается.

Максим Самарцев

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2:3ОТ
0:1, 0:0, 2:1
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