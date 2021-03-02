«Торонто» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ. Михеев отметился голевой передачей

С передачи российского форварда Ильи Михеева счет открыл Зак Хайман (8-я минута), также отличились Вильям Нюландер (11) и Морган Райлли (19).

Михеев отдал четвертую голевую передачу в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на счету российского нападающего 6 очков (2 гола + 4 передачи) в 23 матчах. Одноклубник Михеева Александр Барабанов голевыми действиями не отметился. Всего на счету россиянина 11 матчей и ни одного набранного очка при общем показателе полезности «-1».

Официальный сайт НХЛ

«Торонто» набрал 36 очков в 23 матчах и занимает первое место в таблице Северного дивизиона. «Эдмонтон» с 28 очками после 24 игр занимает вторую позицию. 4 марта команды вновь сыграют друг с другом.