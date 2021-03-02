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10:35 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ. Михеев отметился голевой передачей

ТАСС, 2 марта. «Торонто» обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

С передачи российского форварда Ильи Михеева счет открыл Зак Хайман (8-я минута), также отличились Вильям Нюландер (11) и Морган Райлли (19).

Михеев отдал четвертую голевую передачу в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на счету российского нападающего 6 очков (2 гола + 4 передачи) в 23 матчах. Одноклубник Михеева Александр Барабанов голевыми действиями не отметился. Всего на счету россиянина 11 матчей и ни одного набранного очка при общем показателе полезности «-1».

Официальный сайт НХЛ

«Торонто» набрал 36 очков в 23 матчах и занимает первое место в таблице Северного дивизиона. «Эдмонтон» с 28 очками после 24 игр занимает вторую позицию. 4 марта команды вновь сыграют друг с другом.

«Каролина» на выезде победила «Флориду» (3:2 ОТ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский остался в запасе, форвард гостей Андрей Свечников не отметился результативными действиями. «Ванкувер» в гостях обыграл «Виннипег» (4:0).

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