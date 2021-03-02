Без голов Капризова «Миннесоте» не видать лидерства в дивизионе. Вели у «Вегаса» 4:2, но упустили важную победу
Он был на площадке, когда «дикари» пропустили в овертайме.
Он был на площадке, когда «дикари» пропустили в овертайме.
Кирилл Капризов всего несколько месяцев является частью «Миннесоты», а без него эту команду уже невозможно представить. Россиянин — лучший бомбардир «дикарей» и практически незаменимый для них игрок. Что в России, что в Америке уже вычисляют закономерности между результативности Капризова и победами «Миннесоты». Налицо зависимость клуба от его лидера, проводящего только первый сезон в НХЛ.
Дошло даже до того, что взлет «Миннесоты» объясняют пришествием Капризова — эдакой русской мессии. Отчасти это, разумеется, так и есть. Кирилл привнес не только голы и передачи, но и позитивную энергетику. Неслучайно Мэтт Дамба уже заговорил
Но наивно считать, что только Капризов сделал из записного аутсайдера реального претендента на
Такой соперник как «Вегас» — хороший тест для Капризова. Мощная, темповая команда, прошедшая через кубковую мясорубку. Прошел ли Кирилл эту проверку? Как посмотреть. С одной стороны, он играл
Он и по воротам бросал. В общей сложности три раза попал в створ, а наиболее опасным был эпизод, когда Кирилл объехал Алека Мартинеза. Настырно и изящно одновременно.
Но забить Капризов не сумел. Как и набрать хоть
В «огне» был Маркус Фолиньо. Сначала он при счете 1:1 вывел «Миннесоту» вперед. Потом помог отличиться Нико Бонино. Ну, а в конце второго периода оформил дубль. Когда счет стал 4:2 показалось, что гол Филиньо станет если не последним, то победным.
Однако победить без вклада Капризова «Миннесоте» все же не удалось. Благодаря пяти (!) передачам Марка Стоуна «рыцари» сначала ушли от поражения на последней минуте, а затем вырвали победу в овертайме. На льду в этот момент был 97-й номер «дикарей»…
Капризов не стал главным виновником решающей шайбы, но в очередной раз подтвердил: без его непосредственной помощи «Миннесоте» крайне тяжело побеждать и почти невозможно вырваться в лидеры дивизиона.
В тех матчах, в которых Кирилл не набирал очков, его команда смогла выиграть лишь дважды.
Дмитрий Ерыкалов