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09:48 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ. Малкин отдал голевую передачу

ТАСС, 3 марта. «Питтсбург» со счетом 5:2 обыграл «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе «Питтсбурга» отличились Каспери Капанен (24-я, 29-я минуты), Брайан Раст (31), Коди Сеси (53), Майк Мэтсон (57). У «Филадельфии» заброшенными шайбами отметился Джоэль Фараби (23, 52).

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал один голевой пас, всего он набрал 13 очков (4 гола + 9 передач) в 21 матче. Капитан команды Сидни Кросби пропустил встречу, так как НХЛ внесла его в медицинский протокол по коронавирусу.

«Питтсбург» набрал 25 очков в 21 матче и занимает пятую строчку в таблице Восточного дивизиона. «Филадельфия» идет на четвертой позиции, набрав столько же очков за 19 игр.

Следующий матч команды проведут 5 марта в Питтсбурге.

В других встречах игрового дня «Монреаль» дома обыграл «Оттаву» (3:1), единственную шайбу у гостей забросил Артем Зуб. «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Джерси» (2:1), голкипер гостей Семен Варламов отразил 28 бросков по своим воротам и стал первой звездой матча, нападающий хозяев Никита Гусев отдал голевую передачу. «Коламбус» на своей площадке победил «Детройт» (4:1).

Во время загрузки произошла ошибка.
Питтсбург Пингвинз
5:2
0:0, 3:1, 2:1
Филадельфия Флайерз
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