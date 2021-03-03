Фанат Овечкина украл «сухарь» у русского вратаря. Вуд испортил идеальный матч Варламова за 13 секунд до сирены

Фанаты «Айлендерс» прямо сейчас должны находиться в экстазе от русской вратарской школы. Пара голкиперов Семен Варламов — Илья Сорокин набрала какую-то невероятную форму и на себе тащит клуб из «Нью-Йорка». В ночь с воскресенья на понедельник Сорокина оформил второй шатаут в своей, пока короткой, заокеанской карьере. Экс-кипер ЦСКА засушил Евгения Малкина, Сидни Кросби и остальных игроков «Питтсбурга», а также удостоился комплиментов от Барри Тротца.

«Если вы пообщаетесь с любым вратарем или тренером вратарей, они скажут вам, что один из самых сложных матчей — это когда у вас не было работы. В таких играх легко позволить своим мыслям бродить тому подобное, и я думаю, что Илья проделал по-настоящему великолепную работу».

А через двое суток на свой четвертый «сухарь» в регулярном чемпионате заходил значительно более опытный Варламов. Семен провел очередной идеальный матч — совершил 28 сэйвов, а порою нейтрализовывал игроков «Нью-Джерси» вот таким необычным способом.

Американские фанаты по классике сравнивали Семена со стеной.

А его партнеры воодушевились сверхнадежной игрой россиянина и в начале третьего периода за 6 минут забили два гола. Оливер Вальстрем исполнил классный бросок в девятку, а Андерс Ли по рабоче-крестьянски запихал шайбу с пятака.

После такого победа «Нью-Йорку» была практически гарантирована, оставалось лишь дождаться шатаута от Варламова. Все к нему и шло, пока в дело не вмешался американец Майлз Вуд. Этого парня в России принято вспоминать, прежде всего, как фаната Александра Овечкина.

«Это потрясающе. Было очень мило с его стороны сделать это. Конечно, в детстве я смотрел на своего отца (11 сезонов в НХЛ. — Sport24), но именно с Овечкиным связаны мои самые яркие воспоминания, они до сих пор являются чем-то особенным. Когда мы разминались, я посмотрел на Ови, и мы улыбнулись друг другу. Было приятно видеть его на льду. Это был сон. Я следил за ним с тех пор, как ему исполнилось 18 лет, и до сих пор пересматриваю хайлайты игр Овечкина», — делился Вуд эмоциями после окончания матча своего первого матча против Ови.