Фанат Овечкина украл «сухарь» у русского вратаря. Вуд испортил идеальный матч Варламова за 13 секунд до сирены
Зато Семен совершил 28 спасений и победил.
Зато Семен совершил 28 спасений и победил.
Фанаты «Айлендерс» прямо сейчас должны находиться в экстазе от русской вратарской школы. Пара голкиперов Семен Варламов — Илья Сорокин набрала
«Если вы пообщаетесь с любым вратарем или тренером вратарей, они скажут вам, что один из самых сложных матчей — это когда у вас не было работы. В таких играх легко позволить своим мыслям бродить тому подобное, и я думаю, что Илья проделал
А через двое суток на свой четвертый «сухарь» в регулярном чемпионате заходил значительно более опытный Варламов. Семен провел очередной идеальный матч — совершил 28 сэйвов, а порою нейтрализовывал игроков «Нью-Джерси» вот таким необычным способом.
Американские фанаты по классике сравнивали Семена со стеной.
А его партнеры воодушевились сверхнадежной игрой россиянина и в начале третьего периода за 6 минут забили два гола. Оливер Вальстрем исполнил классный бросок в девятку, а Андерс Ли по
После такого победа «Нью-Йорку» была практически гарантирована, оставалось лишь дождаться шатаута от Варламова. Все к нему и шло, пока в дело не вмешался американец Майлз Вуд. Этого парня в России принято вспоминать, прежде всего, как фаната Александра Овечкина.
«Это потрясающе. Было очень мило с его стороны сделать это. Конечно, в детстве я смотрел на своего отца (11 сезонов в НХЛ. — Sport24), но именно с Овечкиным связаны мои самые яркие воспоминания, они до сих пор являются
Но кроме этого статуса Вуд в нынешнем сезоне является одним из главных забивных активов «Дэвилз». Точнее, после игры с «Айлендерс» — абсолютно главным. За 13 секунд до финальной сирены при поддержке россиянина Никиты Гусева и Егора Шараговича американец