В Америке крутят видео жесткого удара русского хоккеиста. Романов разбежался и красиво уложил соперника на лед

На прошлой неделе в России все восхищались количеством наших вратарей в Национальной хоккейной лиге. Поводом стал дебют в составе «Калгари» Артема Загидулина, который довел количество русский голкиперов в лучшей лиге мира до красивой отметки 10. Повод и правда достойный, но, кажется, не меньшего восхищения достойны россияне-защитники.

Иван Проворов давно стал лидером «Филадельфии» и закрепил за собой статус «железного человека», способного в каждом матче проводить на льду неправдоподобно много времени. Михаил Сергачев завоевал Кубок Стэнли и очень комфортно чувствует себя в самой сильной команде США. Владислав Гавриков не броско, но качественно делает свою работу в «Коламбусе». Список можно продолжать.

В межсезонье компанию российских оборонцев в НХЛ пополнили Александр Романова и Артем Зуб. Бывшие хоккеисты двух армейских клубов быстро освоились в Северной Америке, что и подтвердило их очно противостояние, состоявшееся во вторник. Главный момент матча «Монреаль» — «Оттава» с участием русских хоккеистов — это чистый и очень эффектный хит Романова.

В одном из игровых эпизодов он классно подкараулил шведского коллегу и сверстника Эрика Бреннстрема, разогнался и снес скандинава с ног. Очень мощно! Интересно, что два года назад Романов и Браннстрем составили пару защитников в символической сборной молодежного чемпионата мира. Хит Романова стал едва ли не главным хитом игрового дня — видео заполонило соцсети и другие площадки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/992CHEJDdUk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того Романов порадовал болельщиков «Монреаля» все более уверенной игрой в чужой зоне, правда, набранных очков она ему не принесла.

Зато в протоколе отметился Артем Зуб. Да как отметился! В концовке второго периода олимпийский чемпион дождался шайбы в чужой зоне, вкатился в правый круг вбрасывания и классно бросил мимо Кэри Прайса — самого дорого хоккейного вратаря планеты Земля, между прочим.