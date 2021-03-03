Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
02
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
12
Все события
Фоторепортажи
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
09:45 (мск), источник: Sport24

В Америке крутят видео жесткого удара русского хоккеиста. Романов разбежался и красиво уложил соперника на лед

Хит дня.

Наверх
Источник: AFP 2020

На прошлой неделе в России все восхищались количеством наших вратарей в Национальной хоккейной лиге. Поводом стал дебют в составе «Калгари» Артема Загидулина, который довел количество русский голкиперов в лучшей лиге мира до красивой отметки 10. Повод и правда достойный, но, кажется, не меньшего восхищения достойны россияне-защитники.

Иван Проворов давно стал лидером «Филадельфии» и закрепил за собой статус «железного человека», способного в каждом матче проводить на льду неправдоподобно много времени. Михаил Сергачев завоевал Кубок Стэнли и очень комфортно чувствует себя в самой сильной команде США. Владислав Гавриков не броско, но качественно делает свою работу в «Коламбусе». Список можно продолжать.

В межсезонье компанию российских оборонцев в НХЛ пополнили Александр Романова и Артем Зуб. Бывшие хоккеисты двух армейских клубов быстро освоились в Северной Америке, что и подтвердило их очно противостояние, состоявшееся во вторник. Главный момент матча «Монреаль» — «Оттава» с участием русских хоккеистов — это чистый и очень эффектный хит Романова.

В одном из игровых эпизодов он классно подкараулил шведского коллегу и сверстника Эрика Бреннстрема, разогнался и снес скандинава с ног. Очень мощно! Интересно, что два года назад Романов и Браннстрем составили пару защитников в символической сборной молодежного чемпионата мира. Хит Романова стал едва ли не главным хитом игрового дня — видео заполонило соцсети и другие площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того Романов порадовал болельщиков «Монреаля» все более уверенной игрой в чужой зоне, правда, набранных очков она ему не принесла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зато в протоколе отметился Артем Зуб. Да как отметился! В концовке второго периода олимпийский чемпион дождался шайбы в чужой зоне, вкатился в правый круг вбрасывания и классно бросил мимо Кэри Прайса — самого дорого хоккейного вратаря планеты Земля, между прочим.

Во время загрузки произошла ошибка.

Три других российских участника матча — Никита Зайцев, Артем Анисимов, Евгений Дадонов — такими же яркими действиями не запомнились. Ну, а «Монреаль» победил со счетом 3:1. «Канадиенс» закрепились в зоне плей-офф, а «Сенаторз» продолжают плестись на последней строчке канадского дивизиона.

Монреаль Канадиенс
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Оттава Сенаторз
 Девушка футболиста «Локомотива» отреагировала на пошлость в свой адрес после фото в купальнике
«Очень любит женщин, страшный бабник». Виктория Боня - о том, как ее добивался звездный футболист
Русский вратарь не пропускает в НХЛ уже больше 3 часов
Юниор из России уничтожает соперников на ЧМ по биатлону
Панарин пропал. За него «Рейнджерс» тянут Бучневич и Шестеркин
Фанат Овечкина украл «сухарь» у русского вратаря Варламова в НХЛ
Раскрыты причины смерти чемпиона московской Олимпиады
«Уфа» играет с «Уралом» в Кубке России (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь