«Каролина» добыла победу над «Нэшвиллом», Свечников — без очков
Каролина Харрикейнз добыла победу над Нэшвилл Предаторз в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Каролина Харрикейнз добыла победу над Нэшвилл Предаторз в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо, по разу отличились Винсент Трочек и Стивен Лоренц. Андрей Свечников отыграл 16:44 и нанес 4 броска в створ. За проигравших голы забили Калле Йернкрок и Маттиас Экхольм.
«Каролина» выиграла 3-й матч подряд. «Предаторз» проиграли впервые за 3 встречи.