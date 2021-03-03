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09:50 (мск), источник: Sport24

«Каролина» добыла победу над «Нэшвиллом», Свечников — без очков

Каролина Харрикейнз добыла победу над Нэшвилл Предаторз в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

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В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо, по разу отличились Винсент Трочек и Стивен Лоренц. Андрей Свечников отыграл 16:44 и нанес 4 броска в створ. За проигравших голы забили Калле Йернкрок и Маттиас Экхольм.

«Каролина» выиграла 3-й матч подряд. «Предаторз» проиграли впервые за 3 встречи.

Нэшвилл Предаторз
2:4
0:2, 0:1, 2:1
Каролина Харрикейнз
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