«Каролина» добыла победу над «Нэшвиллом», Свечников — без очков

В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо, по разу отличились Винсент Трочек и Стивен Лоренц. Андрей Свечников отыграл 16:44 и нанес 4 броска в створ. За проигравших голы забили Калле Йернкрок и Маттиас Экхольм.