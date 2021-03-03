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09:55 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь непробиваем в Америке! Василевский не пропускает уже больше 3 часов, дважды подряд засушив «Даллас»

Фантастическая серия!

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Источник: AP 2020

Стивен Стэмкос:

«Честно говоря, создается ощущение, что он [Василевский] все время держит ворота на замке. Настолько потрясающе он играет. Мы просто стараемся упростить ему задачу, насколько можем. Не просто так он лучший вратарь в мире, он постоянно демонстрирует этот уровень».

Виктор Хедман:

«Играть за одну команду с лучшим вратарем в мире — большая роскошь. Васи — боец и является одной из самых больших причин, почему мы та команда, какой являемся».

В последнее время звезды «Тампы» не скупятся на комплименты россиянину Андрею Василевского. Благо, поводов для этого имеется предостаточно.

23 февраля голкипер пропустил шайбу в концовке второго периода игры против «Каролины», после чего повесил на свои ворота замок.

Он не пропустил в третьем периоде того матча, засушил «Каролину» в повторном матче, а затем не позволил забил недавнему сопернику по финалу Кубка Стэнли Далласу.

К очередной встрече со «Старз» Андрей подходил с сухой серией из 140 минут и смог продлить ее еще на час. Национальная хоккейная лига не зря анонсировала этот матч вот таким забавным видео с участием Василевского и его коллеги-соотечественника Антона Худобина.

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Именно русские киперы и стали главными героями встречи, которая, стоит признать, получилась не самой зрелищной. «Тампа» этим вечером не смогла поймать нужный кураж и пыталась действовать на классе, «Даллас» же, проигравший перед этим 10 из 12 матчей, дал понять, что до выхода из кризиса ему еще очень далеко. В итоге, за 60 игровых минут две лучшие команды прошлого сезона сподобились всего на один полноценный гол — в середине первого периода Брэйден Поинт реализовал большинство выстрелом из правого круга вбрасывания.

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Никакой вины Худобина в этом эпизоде не было, ну во всех остальных эпизодах он и Василевский и вовсе действовали безупречно. Да, трудноразрешимых задач полевые игроки перед ними ставили немного, «Тампа» за весь матч вообще не смогла набрать даже двух десятков бросков в створ, но сохранять концентрацию и подчищать ошибки партнеров у двух россиян получалось идеально.

Самый опасный момент у ворот «Лайтнинг» случился в концовке первой двадцатиминутки, когда партнеры Василевского бросили на пятаке Эндрю Кольяно. Канадец бросал, вроде бы, наверняка, но Андрей не дрогнул.

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В итоге 88-й номер оформил третий шатаут подряд и довел свою сухую серию до 200 минут! Просто фантастический результат, который только подтверждает то, что говорили Хедман и Стэмкос — в их команде сейчас играет лучший вратарь мира. Сегодня он помог «Тампе» победить со счетом 2:0.

Даллас Старз
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
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