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10:08 (мск), источник: Sport24

Андрей Василевский установил клубный рекорд «Тампы» по шатаутам

Российский вратарь Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ Даллас Старз. Встреча закончилась со счетом 2:0, а Василевский отразил все 28 бросков.

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Василевский провел 3-й кряду матч на ноль, отразив за это время 73 броска. Он стал первым вратарем в истории «молний», которому удалось сохранить ворота в неприкосновенности в 3 играх подряд. Последний раз Андрей пропускал шайбу 23 февраля во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (4:2). Текущая сухая серия Василевского достигла 200 минут 26 секунд.

Кроме того, Василевский стал первым вратарем в истории «Тампы», кому удалось трижды кряду отыграть на ноль с одной и той же командой. До этого Андрей не позволил игрокам «Далласа» поразить свои ворота в 6-м матче финала Кубка Стэнли 2020 года (2:0) и первой игре в нынешнем регулярном сезоне (5:0).

Даллас Старз
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
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