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10:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд в матче против «Даллас Старс». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL Public Relations.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в ночь на 3 марта, завершилась победой «Тампы» со счетом 2:0. Василевский оформил третий подряд шатаут («сухой матч») и стал первым голкипером в истории «молний», которому это удалось. В этот раз он отразил 28 бросков.

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Василевский выступает в НХЛ с 2014 года и все это время защищает ворота «Тампы». В 2020 году голкипер завоевал Кубок Стэнли. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира в 2014 году.

25 февраля сообщалось, что российский голкипер «Далласа» Антон Худобин повторил рекорд 49-летней давности. В матче против «Флориды Пантерс» он отразил 43 броска и не пропустил ни одного. Для россиянина это второй случай в карьере. По количеству таких шатаутов Худобин вышел на первое место в истории клуба, разделив его с Чезаре Маньяго. Канадец второй матч провел в 1972-м.

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Даллас Старз
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
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