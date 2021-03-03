The Athletic: Василевский — главный кандидат на «Везину» и претендент на «Харт Трофи»

В качестве критерия выступил показатель GSVA (Game Score Value Add — уровень добавленной ценности в игру команды).

Так, среди претендентов на «Харт Трофи» (самый ценный игрок сезона) первым номером идёт центрфорвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (GSVA — 1,81). На втором месте следует вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (1,73), затем форварды «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер (1,59) и Остон Мэттьюс (1,54).

В рейтинге голкиперов, который определяет претендентов на «Везину» (приз лучшему вратарю), Василевский является лидером. Затем следует Марк-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс» (1,46) и Филипп Грубауэр из «Колорадо Эвеланш» (1,26), а замкнул топ-10 Семён Варламов из «Нью-Йорк Айлендерс» (0,44).