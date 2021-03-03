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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Подлинный протокол и материалы по делу Панарина скоро будут преданы огласке

В политическом телеграм-канале «НЕЗЫГАРЬ» появился пост, посвящённый ситуации с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

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13
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Ранее экс-тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что во время выезда подмосковной команды в Ригу в 2011 году Панарин избил в баре девушку. После этого сообщения он ушёл в отпуск. В сообщении телеграм-канала отмечается, что в ближайшее время огласке будут преданы подлинный протокол и все материалы по делу.

«На прошлой неделе тренер Назаров рассказал, что Панарин в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча Континентальной хоккейной лиги. Панарину грозил реальный срок заключения. И чтобы урегулировать уголовный инцидент латвийской полиции была выплачена значительная сумма отступных.

Панарин и «Нью-Йорк Рейнджерс» отвергли все обвинения, но сам Панарин был отправлен в отпуск. НХЛ неформально начала проверку инцидента, объясняя своё намерение защитить хоккеиста фактическим отсутствием доказательной базы и домыслами.

Панарина поддержали многие СМИ и блогеры.

Однако, как говорят «ОколоКремля», подлинный протокол и материалы по инциденту с участием Панарина действительно существуют и будут скоро преданы огласке. После того как протокол по делу Панарина окажется в распоряжении НХЛ, им придётся как-то реагировать. История крайне неприятная и скандальная для НХЛ. Фактически это будет означать закат карьеры Артемия Панарина. Из НХЛ он вылетит. И, вероятно, ему придётся вернуться в Россию и заняться публичной оппозиционной деятельностью. Потому что места в большом хоккее для него уже не будет, — сказано в сообщении.

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