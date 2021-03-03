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16:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Клуб КХЛ захотел вернуть Панарина на родину

Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Иван Савин захотел вернуть нападающего Артемия Панарина на родину. Интервью с ним доступно на официальном сайте клуба.

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Источник: AP 2020

По словам Савина, клуб будет готов предложить Панарину сотрудничество, если «Нью-Йорк Рейнджерс» расторгнет с россиянином контракт, а другую команду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игрок найти не сможет.

При этом на вопрос, хватит ли у «Трактора» средств на подписание форварда, Савин ответил, что дополнительных бюджетных денег клуб не получит. «Если мы хотим Панарина, то должны заработать ровно столько, чтобы нам хватило», — пояснил он.

Разговоры о возможном увольнении Панарина из «Рейнджерс» начались на фоне обвинений в избиении им девушки в 2011 году, выдвинутых бывшим тренером Андреем Назаровым. НХЛ после заявления Назарова вступилась за хоккеиста и потребовала доказательств инцидента, а в «Рейнджерс» обвинения назвали попыткой запугать игрока, который известен резкими высказываниями о политической ситуации в России. При этом Панарин временно покинул расположение клуба и улетел на родину.

Нападающий — воспитанник детской спортивной школы «Трактора». Он выступает в НХЛ с 2015 года. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов. Панарин является самым высокооплачиваемым россиянином в лиге.

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