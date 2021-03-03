Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов восстановился после травмы и сыграет против «Бостона»

Место в воротах «Вашингтона» в матче, который пройдет в ночь на 4 марта, займет 25-летний чех Витек Ванечек.
27 февраля стало известно, что Кузнецов получил травму.
В результате этого он пропустил два матча против «Нью-Джерси» (5:2, 3:2).
Во вторник хоккеист вернулся к ледовым тренировкам с командой.
Кузнецову 28 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2010 году в первом раунде под общим 26-м номером. Играет за клуб с 2014 года.
В составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли 2018 года.
Матч против «Бостона» пройдет 4 марта (начало — 03:00 мск). В турнирной таблице Восточного дивизиона «Вашингтон» занимает первое место, набрав 28 очка в 21 матче, «Бостон» идет вторым с 26 очками в 19 встречах.
За «Вашингтон» также выступают российский голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и форвард Александр Овечкин.