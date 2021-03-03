Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов восстановился после травмы и сыграет против «Бостона»

Место в воротах «Вашингтона» в матче, который пройдет в ночь на 4 марта, займет 25-летний чех Витек Ванечек.

Хоккей НХЛ 2020-2021 Неделя 8, 4.03.2021, 3:00 Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз -

27 февраля стало известно, что Кузнецов получил травму.

В результате этого он пропустил два матча против «Нью-Джерси» (5:2, 3:2).

Во вторник хоккеист вернулся к ледовым тренировкам с командой.

Кузнецову 28 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2010 году в первом раунде под общим 26-м номером. Играет за клуб с 2014 года.

В составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

Матч против «Бостона» пройдет 4 марта (начало — 03:00 мск). В турнирной таблице Восточного дивизиона «Вашингтон» занимает первое место, набрав 28 очка в 21 матче, «Бостон» идет вторым с 26 очками в 19 встречах.

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