Русский хоккеист уделал любимчика Канады. Михеев обогнал быстроногого Макдэвида и добил его команду голом

После очень яркого дебютного сезона в Национальной хоккейной в этом регулярном чемпионате русский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев не так часто обращает на себя внимание. За 23 стартовых игр усеченной регулярки он забросил всего-навсего 2 шайбы и добавил к ним 3 результативные передачи.

Стоит признать, что бывшему игроку «Авангарда» сильно не везет — практически в каждой игре у него возникают голевые шансы, но реализовать их все время что-то мешает, как, например, Кэри Прайс в этом эпизоде.

Самого Михеева такой фарт не выбивает из седла — он продолжает играть очень полезно для «Торонто» и доказывать прошлый сезон не был случайностью. В ночь со среды на четверг ему воздалось за постоянные старания и активность в игре с «Эдмонтон». Правда, по началу у этого матча были другие герои. Например, Джимми Веси, который за 22 минуты успел забить столько же, сколько за предыдущие 23 встречи.

Сперва канадец удачно подключился к затяжной атаке «Торонто» со скамейки запасных, а затем дождался передачи на пустой угол от Джейсона Спеццы, который мог решать этот эпизод и самостоятельно.

Вслед за Веси к уничтожению «Эдмонтона» подключился Джон Таварес. Он выдал мастер-класс по реализацию лишнего за 6 секунд — выигранное вбрасывание, бросок, подправление, добивание.

Но на самом деле «Ойлерз» были морально уничтожены еще раньше. Во второй половине первого периода Михееву посчастливилось участвовать в спринтерском забеге с самим Конором Макдэвидом, который неоднократно доказывал, что является самым быстрым игроком лиги и на Матчах звезд, и в официальных играх.

Только вот обогнать Михеева любимчик Канады не смог. Да, это было не чистое соревнование в скорости — Илья удачно работал корпусом, да и минимальная фора у Ильи все-так были, но и соревновались не легкоатлеты. Поэтому сибиряку можно смело отдавать заслуженную победу.

Вдохновленный этим локальным успехом Михеев отличился в этом матче и голом. Вскоре после шайбы Таваресе он отправился шайбу в ворота с пятака, при помощи бэкхенда. 4:0 — это был нокаут для «нефтяников».