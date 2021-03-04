Русский хоккеист уделал любимчика Канады. Михеев обогнал быстроногого Макдэвида и добил его команду голом
Крутой вечер для сибиряка.
Крутой вечер для сибиряка.
После очень яркого дебютного сезона в Национальной хоккейной в этом регулярном чемпионате русский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев не так часто обращает на себя внимание. За 23 стартовых игр усеченной регулярки он забросил
Стоит признать, что бывшему игроку «Авангарда» сильно не везет — практически в каждой игре у него возникают голевые шансы, но реализовать их все время
Самого Михеева такой фарт не выбивает из седла — он продолжает играть очень полезно для «Торонто» и доказывать прошлый сезон не был случайностью. В ночь со среды на четверг ему воздалось за постоянные старания и активность в игре с «Эдмонтон». Правда, по началу у этого матча были другие герои. Например, Джимми Веси, который за 22 минуты успел забить столько же, сколько за предыдущие 23 встречи.
Сперва канадец удачно подключился к затяжной атаке «Торонто» со скамейки запасных, а затем дождался передачи на пустой угол от Джейсона Спеццы, который мог решать этот эпизод и самостоятельно.
Вслед за Веси к уничтожению «Эдмонтона» подключился Джон Таварес. Он выдал
Но на самом деле «Ойлерз» были морально уничтожены еще раньше. Во второй половине первого периода Михееву посчастливилось участвовать в спринтерском забеге с самим Конором Макдэвидом, который неоднократно доказывал, что является самым быстрым игроком лиги и на Матчах звезд, и в официальных играх.
Только вот обогнать Михеева любимчик Канады не смог. Да, это было не чистое соревнование в скорости — Илья удачно работал корпусом, да и минимальная фора у Ильи
Вдохновленный этим локальным успехом Михеев отличился в этом матче и голом. Вскоре после шайбы Таваресе он отправился шайбу в ворота с пятака, при помощи бэкхенда. 4:0 — это был нокаут для «нефтяников».
В итоге 6:1 — разгром в матче двух канадских клубах и один из лучших вечеров в сезоне для российского форварда «Торонто». Он уделал Макдэвида не только в забеге, но и в количестве голов в отдельной взятой игре.