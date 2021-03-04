«Вашингтон» и Овечкин отложили переговоры о новом контракте до апреля
«Вашингтон» перенес переговоры с нападающим Александром Овечкиным по поводу нового контракта на апрель, сообщает журналист Боб Маккензи.
«Вашингтон» перенес переговоры с нападающим Александром Овечкиным по поводу нового контракта на апрель, сообщает журналист Боб Маккензи.
Ранее сообщалось, что Овечкин и «Кэпиталз» могут достичь договоренности по ходу сезона.
По словам Маккензи, предметом для обсуждения станет лишь сумма выплат хоккеисту, то есть вопрос о его переходе в другой клуб не стоит.
35-летний Овечкин проводит последний сезон по 13-летнему контракту на 124 миллиона, который он подписал в 2008-м.