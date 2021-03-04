«Вашингтон» и Овечкин отложили переговоры о новом контракте до апреля

Ранее сообщалось, что Овечкин и «Кэпиталз» могут достичь договоренности по ходу сезона.

По словам Маккензи, предметом для обсуждения станет лишь сумма выплат хоккеисту, то есть вопрос о его переходе в другой клуб не стоит.