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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Маккензи: Переговоры Овечкина с «Вашингтоном» о продлении контракта отложены до апреля

Знаменитый спортивный журналист Боб Маккензи сообщил, что переговоры о заключении нового контракта между нападающим Александром Овечкиным и «Вашингтон Кэпиталз» отложены до апреля.

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«В течение сезона было несколько разговоров между Алексом Овечкиным, который лично представляет свои интересы, и генеральным менеджером Брайаном Маклелланом. Они говорили ранее в этом сезоне. Они решили возобновить переговоры в апреле. На данный момент никто не обеспокоен ситуацией.

Овечкин хочет быть в «Кэпиталз». Они хотят, чтобы он остался. Вопрос, я полагаю, заключается в том, насколько сумма, которую он рассчитывает получить, чтобы остаться в клубе, выше его нынешней зарплаты в $ 9,5 млн, а также в том, сколько лет он хочет играть, — сказал Маккензи в эфире NBCSN.

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