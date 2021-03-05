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09:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Баффало», у Сорокина 16 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:2.

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Добсон, Мэтт Мартин (2), Энтони Бовиллье и Джордан Эберле. Российский вратарь Илья Сорокин совершил 16 сейвов из 18 брсоков. Другой голкипер Семён Варламов на лёд не выходил. За «Баффало» голы забили Тейлор Холл и Расмус Ристолайнен.

Для «Айлендерс» это седьмая победа в последних 10 играх, у «Баффало» это восьмое поражение в последних 10 встречах. В своём предыдущем матче «Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси» (2:1), а «Баффало» уступил «Рейнджерс» (2:3).

Следующие матчи 6 и 7 марта команды проведут между собой, затем «Айлендерс» 10 марта примет «Бостон Брюинз», а «Сэйбрз» сыграют с «Филадельфией Флайерз».

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Нью-Йорк Айлендерс
5:2
2:0, 1:1, 2:1
Баффало Сэйбрз
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