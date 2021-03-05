«Монреаль» в овертайме проиграл «Виннипегу», у Романова «-1»

Виннипег Джетс победил Монреаль Канадиенс в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 ОТ. В составе победителей дубль сделал Пол Штястны, по голу забили Мэтью Перро и Пьер-Люк Дюбуа (победная шайба в овертайме).