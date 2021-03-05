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09:03 (мск), источник: Sport24

«Монреаль» в овертайме проиграл «Виннипегу», у Романова «-1»

Виннипег Джетс победил Монреаль Канадиенс в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 ОТ. В составе победителей дубль сделал Пол Штястны, по голу забили Мэтью Перро и Пьер-Люк Дюбуа (победная шайба в овертайме).

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У проигравших отличились Брендан Галлахер, Тайлер Тоффоли и Джонатан Друен. Защитник Александр Романов отыграл 18:51, нанес 1 бросок в створ, выполнил 4 силовых приема и заработал коэффициент полезности «-1».

«Джетс» выиграли 6-й матч из последних 7. «Канадиенс» потерпели 6-е поражение в 7 встречах.

Монреаль Канадиенс
3:4ОТ
0:2, 2:0, 1:1
Виннипег Джетс
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