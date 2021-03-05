Трогательная русская история в Америке: два брата сыграли друг против друга в НХЛ. Свечников-младший оказался круче

20-летний Андрей Свечников играет в НХЛ уже третий сезон. За это время у него были все шансы пересечься на льду со старшим братом, но не сложилось. Измученный травмами 24-летний Евгений Свечников периодически добирался до основы «Детройта», но на матчи против «Каролины» никак не попадал. Когда перед стартом регулярного чемпионата-2021 стало известно, что «Харрикейнз» и «Ред Уингз» сыграют между собой сразу 8 раз, младший из братьев озвучил мечту, которая у Свечниковых была с детства — сыграть друг против друга в лучшей лиге мира:

«Знаете, каждый день, когда я ложусь спать, мечтаю об этом. Это всегда было нашей маленькой мечтой. Было бы очень круто. Возможно, когда я впервые встречусь с ним на льду, то даже попытаюсь провести против него силовой прием. Сейчас я чувствую себя достаточно комфортно. Когда я только приехал сюда, то никого не знал, не понимал систему и как в НХЛ вообще играть. Сейчас я уже знаю систему и манеру игры, так что мне будет проще, чем в первые два года».

Но за четыре дня до старта сезона показалось, что эту мечту снова придется отложить. Возможно, навсегда. «Детройт» выставил Свечникова-старшего на драфт отказов, ни один клуб лиги его оттуда не забрал, и хотя драфт был не безусловным, разговоры о том, что Евгению пора возвращаться в Россию поднялись с новой силой — казалось, будущего в главной лиге Америки у него нет. Правда у Свечникова-младшего было другое мнение:

«Он получил небольшую травму, сейчас восстанавливается. Скорее всего, начнет сезон в АХЛ. Если начнет хорошо — будет хороший шанс, что его поднимут в главную команду. Я знаю, что Женя будет играть в НХЛ — это вопрос времени».

В конце февраля прогноз Андрея сбылся — его брат впервые в регулярке сыграл за «Ред Уингз» и сходу набрал 2 очка. Ну, а в ночь со четверга на пятницу Свечниковы наконец-то добились своего — вышли на лед друг против друга. Не сделать общее фото уже на раскатке в такой день было невозможно.

Если бы Свечниковы встретились где-нибудь в январе, сомнений в том, кто из них выиграет личную дуэль не было бы ни у кого. Младший брат забивал в каждом матче, кто-то даже говорил, что он готов побороться за титул лучшего снайпера сезона. Старший брат был от подобных целей бесконечно далек. Но к 4 марта расклады изменились: Евгений забросил 3 шайбы в 3 первых играх после возвращения в «Ред Уингз», а вот Андрей закис — лишь один гол в 14 последних матчах.

Оказалось, чтобы прервать эту неприятную серию главному таланту «Каролину» нужен был сильный эмоциональный всплеск, который и случился в день встречи с братом. «Харрикейнхз» первыми пропустили — Владислав Наместников сбросил на Филипа Задину, а тот прошил Джонатана Бернье.

Свечников-младший решил, что идеальный момент для того, чтобы начать наступил и быстро реализовал свой план в жизнь. «Детройт» помог ему удалением, за которое Андрей наказал соперника идеальным броском в дальнюю девятку — красотища!

Если бы на этом дуэль братьев закончилось, было бы не так интересно. Но у старшего из них нашелся ответ. Да, не такой эффектный, но разве дело в этом? В середине второго периода Евгений поборолся у борта и отдал передачу на Адама Эрни, тот нашел Задину и чех, присев на одно колено оформил дубль. «Детройт» во второй раз вышел вперед, но «Каролина» снова отыгралась еще до конца двадцатиминутки.

А после перерыва «ураганы» обеспечили себе результат всего за три минуты. Джордан Стаал удачно подкараулил отскок в левом круге вбрасывания, а затем за дело снова взялся Андрей Свечников. Он вывалился на ворота «Детройта», вполне мог проявить эгоизм и бросить сам, но вместо этого выдал тончайший пас на Йеспера Фаста — промахнуться было невозможно.