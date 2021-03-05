Трогательная русская история в Америке: два брата сыграли друг против друга в НХЛ. Свечников-младший оказался круче
У Андрея — гол, передача и победа, у Евгения — только ассист.
У Андрея — гол, передача и победа, у Евгения — только ассист.
20-летний Андрей Свечников играет в НХЛ уже третий сезон. За это время у него были все шансы пересечься на льду со старшим братом, но не сложилось. Измученный травмами 24-летний Евгений Свечников периодически добирался до основы «Детройта», но на матчи против «Каролины» никак не попадал. Когда перед стартом регулярного чемпионата-2021 стало известно, что «Харрикейнз» и «Ред Уингз» сыграют между собой сразу 8 раз, младший из братьев озвучил мечту, которая у Свечниковых была с детства — сыграть друг против друга в лучшей лиге мира:
«Знаете, каждый день, когда я ложусь спать, мечтаю об этом. Это всегда было нашей маленькой мечтой. Было бы очень круто. Возможно, когда я впервые встречусь с ним на льду, то даже попытаюсь провести против него силовой прием. Сейчас я чувствую себя достаточно комфортно. Когда я только приехал сюда, то никого не знал, не понимал систему и как в НХЛ вообще играть. Сейчас я уже знаю систему и манеру игры, так что мне будет проще, чем в первые два года».
Но за четыре дня до старта сезона показалось, что эту мечту снова придется отложить. Возможно, навсегда. «Детройт» выставил
«Он получил небольшую травму, сейчас восстанавливается. Скорее всего, начнет сезон в АХЛ. Если начнет хорошо — будет хороший шанс, что его поднимут в главную команду. Я знаю, что Женя будет играть в НХЛ — это вопрос времени».
В конце февраля прогноз Андрея сбылся — его брат впервые в регулярке сыграл за «Ред Уингз» и сходу набрал 2 очка. Ну, а в ночь со четверга на пятницу Свечниковы
Если бы Свечниковы встретились
Оказалось, чтобы прервать эту неприятную серию главному таланту «Каролину» нужен был сильный эмоциональный всплеск, который и случился в день встречи с братом. «Харрикейнхз» первыми пропустили — Владислав Наместников сбросил на Филипа Задину, а тот прошил Джонатана Бернье.
Если бы на этом дуэль братьев закончилось, было бы не так интересно. Но у старшего из них нашелся ответ. Да, не такой эффектный, но разве дело в этом? В середине второго периода Евгений поборолся у борта и отдал передачу на Адама Эрни, тот нашел Задину и чех, присев на одно колено оформил дубль. «Детройт» во второй раз вышел вперед, но «Каролина» снова отыгралась еще до конца двадцатиминутки.
А после перерыва «ураганы» обеспечили себе результат всего за три минуты. Джордан Стаал удачно подкараулил отскок в левом круге вбрасывания, а затем за дело снова взялся Андрей Свечников. Он вывалился на ворота «Детройта», вполне мог проявить эгоизм и бросить сам, но вместо этого выдал тончайший пас на Йеспера Фаста — промахнуться было невозможно.
5:2 в матче, 2:1 в дуэли братьев Свечниковых. Андрею этот матч должен помочь выбраться из кризиса, ну, а Евгений добавил надежды, что это братское русское противостояние — далеко не последнее в НХЛ.