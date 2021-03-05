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09:53 (мск), источник: Sport24

«Питтсбург» уступил «Филадельфии», ведя 3:0, у Малкина 1 очко

Питтсбург Пингвинз потерпел поражение от Филадельфии Флайерз в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

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По ходу встречи «пингвины» вели со счетом 3:0 после голов Криса Летанга, Марка Фридмана и Джареда Макканна. Евгений Малкин отыграл 18:43 отдал одну голевую передачу. «Флайерз» сумели отыграться и вырвать победу благодаря дублю Клода Жиру и шайбам Шона Кутюрье и Скотта Лотона. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 26:54, нанес 3 броска по воротам и закончил игру с показателем полезности «+2».

«Филадельфия» выиграла 4-й матч из последних 5. «Питтсбург» потерпел 3-е поражение в 5 играх.

Питтсбург Пингвинз
3:4
3:1, 0:1, 0:2
Филадельфия Флайерз
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