«Питтсбург» уступил «Филадельфии», ведя 3:0, у Малкина 1 очко

По ходу встречи «пингвины» вели со счетом 3:0 после голов Криса Летанга, Марка Фридмана и Джареда Макканна. Евгений Малкин отыграл 18:43 отдал одну голевую передачу. «Флайерз» сумели отыграться и вырвать победу благодаря дублю Клода Жиру и шайбам Шона Кутюрье и Скотта Лотона. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 26:54, нанес 3 броска по воротам и закончил игру с показателем полезности «+2».