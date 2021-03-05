Вратарь «Тампы» Василевский установил рекорд клуба по длительности «сухой» серии в НХЛ

Василевский не пропускал на протяжении 228 минут 9 секунд, что является лучшим показателем в истории клуба. Россиянин превзошел достижение Джона Грэма (202.46), установленное в сезоне-2005/06.

«Тампа» 5 марта в гостях со счетом 3:2 обыграла «Чикаго», забросив победную шайбу за 0,1 секунды до окончания овертайма. Василевский отразил 35 бросков по своим воротам, его одноклубники Михаил Сергачев и Александр Волков, а также хоккеист «Чикаго» Никита Задоров не отметились результативными действиями.

Результат Василевского также является 28-м в истории НХЛ. На первом месте находится Алек Коннелл, который, выступая за «Оттаву», не пропускал на протяжении 460 минут 49 секунд в сезоне-1927/28. Лучшим среди россиян является Илья Брызгалов, занимающий 11-е место (249.43, «Филадельфия», 2011−12).

Василевскому 26 лет, он выступает за «Тампу» с 2014 года. Россиянин является чемпионом мира 2014 года, победителем Кубка Стэнли (2020), обладателем приза лучшему вратарю НХЛ (2019).