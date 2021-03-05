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09:19 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Тампы» Василевский установил рекорд клуба по длительности «сухой» серии в НХЛ

ТАСС, 5 марта. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Андрей Василевский установил рекорд команды по продолжительности «сухой» серии в матчах регулярного чемпионата.

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Источник: AP 2020

Василевский не пропускал на протяжении 228 минут 9 секунд, что является лучшим показателем в истории клуба. Россиянин превзошел достижение Джона Грэма (202.46), установленное в сезоне-2005/06.

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«Тампа» 5 марта в гостях со счетом 3:2 обыграла «Чикаго», забросив победную шайбу за 0,1 секунды до окончания овертайма. Василевский отразил 35 бросков по своим воротам, его одноклубники Михаил Сергачев и Александр Волков, а также хоккеист «Чикаго» Никита Задоров не отметились результативными действиями.

Результат Василевского также является 28-м в истории НХЛ. На первом месте находится Алек Коннелл, который, выступая за «Оттаву», не пропускал на протяжении 460 минут 49 секунд в сезоне-1927/28. Лучшим среди россиян является Илья Брызгалов, занимающий 11-е место (249.43, «Филадельфия», 2011−12).

Василевскому 26 лет, он выступает за «Тампу» с 2014 года. Россиянин является чемпионом мира 2014 года, победителем Кубка Стэнли (2020), обладателем приза лучшему вратарю НХЛ (2019).

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Чикаго Блэкхокс
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0:0, 2:0, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
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