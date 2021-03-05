Русский вратарь растянулся в шпагате и не смог сам встать на ноги. Крутой матч Шестеркина закончился травмой: видео
«Рейнджерс» вынесли «Нью-Джерси», но потеряли Игоря?
«Рейнджерс» вынесли «Нью-Джерси», но потеряли Игоря?
Помните, как «Вашингтон», потеряв
Во втором матче без Панарина «Нью-Йорк» отгрузил 6 шайб «Бостону», пару дней назад победил «Баффало», а в ночь с четверга на пятницу по московскому времени разгромил «Нью-Джерси» — 6:1. У безоговорочного триумфа «синерубашечников» есть несколько героев.
Следующим героем можно назвать Павла Бучневича — помимо ассиста он, сразу же после третьей шайбы Крайдера, продолжил добивать соперника, отличившись в третий раз за последние четыре матча.
Звезда номер три — Алексис Лафреньер. Канадский некстван помог забить Бучневичу, забил сам и впервые в НХЛовской карьере набрал 2 очка за матч. А еще продлил удивительную серию — в каждом из четырех матчей, в которых Алексис забрасывал шайбы, его команда побеждала.
Закончить рассказ о первых лицах этого матча стоит Игорем Шестеркиным. Бывший кипер СКА провел очень крутой матч — он не просто отразил 28 бросков из 29, а
Или вот этот момент, где Игорь стеной встал на пути у Кайла Палмиери, а затем не дрогнул и при добивании.
Шестеркин был в полном порядке, тем обиднее, как все закончилось. За 6 минут до сирены «Нью-Джерси» убежали в контратаку «2 в 1», последовал перевод с одно края на другой и бросок. Дэймион Сиверсон промахнулся, но Игорь, пытаясь успеть накрыть его выстрел, растянулся в шпагате и тут же рухнул на лед. Подняться с него самостоятельно голкипер не смог — потребовалась помощь врача и партнеров, а следом и замена на Александра Георгиева.
По видео можно предположить, что Шестеркин травмировал пах — хочется надеяться, что в итоге это повреждение окажется не слишком серьезным. Иначе один из лучших для «Рейнджерс» вечеров в сезоне окажется и одним из самых неприятных.