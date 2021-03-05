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09:28 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь растянулся в шпагате и не смог сам встать на ноги. Крутой матч Шестеркина закончился травмой: видео

«Рейнджерс» вынесли «Нью-Джерси», но потеряли Игоря?

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Помните, как «Вашингтон», потеряв из-за нарушения ковид-протокола Александра Овечкина, преобразился и принялся выносить соперников одного за другим? Кажется, похожая история происходит сейчас в «Рейнджерс». Команда продолжает ждать возвращения в состав своего самого дорогого игрока Артемия Панарина, который ушел в отпуск после обвинений в избиении девушки, случившемся якобы 10 лет назад, и параллельно учится побеждать без него. Получается неплохо.

Во втором матче без Панарина «Нью-Йорк» отгрузил 6 шайб «Бостону», пару дней назад победил «Баффало», а в ночь с четверга на пятницу по московскому времени разгромил «Нью-Джерси» — 6:1. У безоговорочного триумфа «синерубашечников» есть несколько героев.

Во-первых, конечно же, Крис Крайдер. Отпуск русского партнера буквально заставил американца стать лидером «Рейнджерс» и он с этой ролью справляется — за последние полторы недели Крис оформил уже второй хет-трик. В первом из голов в ворота «Дэвилз» ему ассистировал Павел Бучневич, ну, а вы посмотрите все шайбы Крайдера, на которые у него ушло каких-то 12 минут.

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Следующим героем можно назвать Павла Бучневича — помимо ассиста он, сразу же после третьей шайбы Крайдера, продолжил добивать соперника, отличившись в третий раз за последние четыре матча.

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Звезда номер три — Алексис Лафреньер. Канадский некстван помог забить Бучневичу, забил сам и впервые в НХЛовской карьере набрал 2 очка за матч. А еще продлил удивительную серию — в каждом из четырех матчей, в которых Алексис забрасывал шайбы, его команда побеждала.

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Закончить рассказ о первых лицах этого матча стоит Игорем Шестеркиным. Бывший кипер СКА провел очень крутой матч — он не просто отразил 28 бросков из 29, а по-настоящему выручал свою команду в сложнейших ситуациях. Чего стоит хотя бы вот этот бросок от белоруса Егора Шаранговича и эффектный сэйв Шестеркина ловушкой.

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Или вот этот момент, где Игорь стеной встал на пути у Кайла Палмиери, а затем не дрогнул и при добивании.

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Шестеркин был в полном порядке, тем обиднее, как все закончилось. За 6 минут до сирены «Нью-Джерси» убежали в контратаку «2 в 1», последовал перевод с одно края на другой и бросок. Дэймион Сиверсон промахнулся, но Игорь, пытаясь успеть накрыть его выстрел, растянулся в шпагате и тут же рухнул на лед. Подняться с него самостоятельно голкипер не смог — потребовалась помощь врача и партнеров, а следом и замена на Александра Георгиева.

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По видео можно предположить, что Шестеркин травмировал пах — хочется надеяться, что в итоге это повреждение окажется не слишком серьезным. Иначе один из лучших для «Рейнджерс» вечеров в сезоне окажется и одним из самых неприятных.

Нью-Джерси Дэвилз
1:6
1:0, 0:2, 0:4
Нью-Йорк Рейнджерс
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