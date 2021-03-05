«Флорида» на выезде обыграла «Нэшвилл» благодаря 31 сейву Бобровского

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8foXKga1hoY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Мэйсон Марчмент, Джонатан Юбердо и Аарон Экблад. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 31 сейв из 35 бросков. За «Нэшвилл» забили Маттиас Экхольм, Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Райан Джохансен.

Для «Пантерз» эта победа стала шестой в последних 10 играх, у «Предаторз» это пятое поражение в последних 10 встречах. В предыдущих матчах «Флорида» уступила «Каролине» в овертайме (2:3), а «Нэшвилл» также проиграл «Харрикейнз» (2:4).

Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Флорида» 8 марта сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Нэшвилл» проведёт выездную встречу с «Даллас Старз».