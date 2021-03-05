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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Флорида» на выезде обыграла «Нэшвилл» благодаря 31 сейву Бобровского

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:4.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Мэйсон Марчмент, Джонатан Юбердо и Аарон Экблад. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 31 сейв из 35 бросков. За «Нэшвилл» забили Маттиас Экхольм, Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Райан Джохансен.

Для «Пантерз» эта победа стала шестой в последних 10 играх, у «Предаторз» это пятое поражение в последних 10 встречах. В предыдущих матчах «Флорида» уступила «Каролине» в овертайме (2:3), а «Нэшвилл» также проиграл «Харрикейнз» (2:4).

Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Флорида» 8 марта сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Нэшвилл» проведёт выездную встречу с «Даллас Старз».

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Нэшвилл Предаторз
4:5
0:2, 2:2, 2:1
Флорида Пантерз
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