«Даллас» проиграл «Коламбусу», у Худобина 19 сейвов

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/szqx-YBzSKQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бун Дженнер, Оливер Бьёркстранд и Эрик Робинсон. Российский защитник Владислав Гавриков за 15.33 на площадке заработал показатель полезности «+1».

За «Даллас» голы забили Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон. Голкипер Антон Худобин совершил 19 сейвов из 22 бросков. Форвард Денис Гурьянов за 21.40 на льду совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».