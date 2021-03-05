Сухая серия Сорокина стала третьей в истории «Айлендерс» среди новичков
Сухая серия вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина прервалась в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2).
Сухая серия вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина прервалась в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2).
25-летний россиянин не пропускал на протяжении 143 минут и 8 секунд. Это третий показатель в истории «Айлендерс» среди
Сорокин проводит дебютный сезон в НХЛ. Он провел 6 матчей за «Айлендерс» с процентом отраженных бросков 90,9.