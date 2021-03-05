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09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сухая серия Сорокина стала третьей в истории «Айлендерс» среди новичков

Сухая серия вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина прервалась в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2).

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25-летний россиянин не пропускал на протяжении 143 минут и 8 секунд. Это третий показатель в истории «Айлендерс» среди вратарей-новичков. Рекорд принадлежит Гленну Решу (178 минут 29 секунд).

Сорокин проводит дебютный сезон в НХЛ. Он провел 6 матчей за «Айлендерс» с процентом отраженных бросков 90,9.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Айлендерс
5:2
2:0, 1:1, 2:1
Баффало Сэйбрз
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