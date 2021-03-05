Шайба Анисимова не спасла «Оттаву» от крупного проигрыша «Калгари», у Зайцева «-3»

За «Оттаву» шайбы забросили Джош Норрис, Артем Анисимов и Райан Дзингел. Евгений Дадонов провел на льду 16:55, нанес 1 бросок по воротам, его показатель полезности составил «-2». Артем Зуб провел на площадке 19:45 и закончил игру с коэффициентом полезности «-1». Никита Зайцев отыграл 16:02 и заработал показатель полезности «-3».