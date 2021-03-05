Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
31
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
73
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
45
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
16
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
09:59 (мск), источник: Sport24

Шайба Анисимова не спасла «Оттаву» от крупного проигрыша «Калгари», у Зайцева «-3»

«Калгари Флэймз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счетом 7:3 в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей хет-трик сделал Диллон Дюбе, по голу забили Бретт Ритчи, Шон Монахан, Джош Ливо и Дерек Райан.

Наверх

За «Оттаву» шайбы забросили Джош Норрис, Артем Анисимов и Райан Дзингел. Евгений Дадонов провел на льду 16:55, нанес 1 бросок по воротам, его показатель полезности составил «-2». Артем Зуб провел на площадке 19:45 и закончил игру с коэффициентом полезности «-1». Никита Зайцев отыграл 16:02 и заработал показатель полезности «-3».

Калгари Флэймз
7:3
4:1, 1:0, 2:2
Оттава Сенаторз
 Фитнес-тренер назвала 5 простых секретов вечной молодости
Бывшая жена лучшего бомбардира «Зенита»: «Адская ночь! Два суицидника!»
Русский вратарь переписал историю клуба НХЛ
В «Спартаке» уже составили список кандидатов на замену Тедеско
Красивая русская история в НХЛ: Братья сыграли друг против друга
«Ливерпуль» проиграл на «Энфилде» пять раз подряд
Стал известен соперник «Барселоны» в финале Кубка Испании
Крутой матч Шестеркина в НХЛ закончился неприятной травмой
Российский боец Шлеменко ответил президенту UFC
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь