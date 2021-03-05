Двукратный победитель Кубка Стэнли Дэррил Саттер возглавил клуб НХЛ «Калгари»

На этом посту Саттер сменил 58-летнего канадца Джеффа Уорда, который с ноября 2019 года являлся исполняющим обязанности главного тренера, а официально возглавил клуб в сентябре 2020 года.

Саттеру 62 года, он уже возглавлял «Калгари» — с 2002 по 2006 год, выведя клуб в финал Кубка Стэнли 2004 года (поражение в серии от «Тампы» со счетом 3−4). Также он работал главный тренером в «Сан-Хосе», «Чикаго» и «Лос-Анджелесе», с которым выиграл два Кубка Стэнли (2012, 2014).