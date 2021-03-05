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16:39 (мск), источник: Sport24

«Америкой восхищаются. А здесь 50 млн людей живут на пособие». Русский вратарь Брызгалов — о жизни в США

Бывший голкипер многих клубов НХЛ, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью корреспонденту Sport24 Дарье Тубольцевой рассказал, что жизнь в Америке не настолько хороша, как представляют некоторые.

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Источник: РИА "Новости"

— Я вот нахожусь в Америке, здесь тоже 50 млн людей живут на пособие. Хотя Америкой все восхищаются. Здесь тоже полно нищих и бомжей. Посмотрите на крупные города, — сказал Брызгалов.

— Но пособия в США все-таки сопоставимы с суммой, на которую можно прожить?

— Нет. С чего вы взяли, что в Америке ты можешь выжить на 700 долларов? Ты даже себе самую плохую квартиру за эти деньги не сможешь снять. Как вот ты можешь поступить в университет, если у тебя нет денег? Ты должен показывать выдающиеся результаты по учебе. Но такие и в России могут поступить в университет. А так в США основная часть населения платит по 70 тысяч долларов в год за обучение.

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