«Америкой восхищаются. А здесь 50 млн людей живут на пособие». Русский вратарь Брызгалов — о жизни в США

— Я вот нахожусь в Америке, здесь тоже 50 млн людей живут на пособие. Хотя Америкой все восхищаются. Здесь тоже полно нищих и бомжей. Посмотрите на крупные города, — сказал Брызгалов.

— Нет. С чего вы взяли, что в Америке ты можешь выжить на 700 долларов? Ты даже себе самую плохую квартиру за эти деньги не сможешь снять. Как вот ты можешь поступить в университет, если у тебя нет денег? Ты должен показывать выдающиеся результаты по учебе. Но такие и в России могут поступить в университет. А так в США основная часть населения платит по 70 тысяч долларов в год за обучение.