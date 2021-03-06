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10:57 (мск), источник: Sport24

Большой провал команды Овечкина. 1:5, у русской звезды «-4», а у его партнера две драки и грязный силовой

Кошмарный вечер для Ови.

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Источник: Reuters

Четвертую встречу между «Брюинз» и «Кэпиталз» в регулярном чемпионате ждали с особенным трепетом. Все из-за стычки Трента Фредерика и Александра Овечкина в предыдущем матче, который был все два дня назад. Всю игру форвард «Бостона» провоцировал капитана «Вашингтона», и в итоге довел его — драка не состоялась, но Федерик получил от соперника удар в пах. Эпизод бурно обсуждался в прессе, и наверняка он стал памятным для участников. А это означало, что в будущем «столичные» заходят поставить на место молодого хоккеиста, захотевшего стать «Маршандом 2.0».

В начале первого периода Фредерика не было видно на льду. Да и соперники его как будто бы не замечали. Неужели все забыли о прошлом матче? На себя обращали внимание другие ребята. «Бостон» чуть не потерял Макэвоя, который на несколько минут ушел в раздевалку после силового Хатауэйя. К счастью для хозяев, он смог не только быстро вернуться на скамейку, но и на площадку.

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По ходу периода у «Кэпиталз» было несколько моментов, чтобы открыть счет: Эллер оставался «один на один» с вратарем, Овечкин бросал в привычном для себе стиле. Но Галак справился со всеми бросками. А вот Ванечек с одним не сумел. Маршанд оказался на свободной позиции по центру, откуда и расправился с голкипером «Вашингтона». После гола окончательно стало понятно, что в этот вечер именно «Бостон» играет интереснее.

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Соперник решил брать другим — силой. И тут на первый план вышел Том Уилсон, который сначала хитанул Фредерика, доставившего проблемы Овечкину, а затем провел силовой прием на Карло, попав ему в голову. Акцентированного прыжка со стороны форварда «столичных» не было, поэтому, видимо, удаления и не дали, что вызвало негодование на скамейке соперника. Главный тренер Брюс Кэссиди, используя нецензурную лексику, кричал судьям, что эпизод тянет на пятиматчевую дисквалификацию. В твиттере многие журналисты были удивлены решением арбитра не выписывать штраф.

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Если сначала показалось, что из этого эпизода победителем вышли «Кэпиталз» (удаления ведь не дали), то во втором периоде стало понятно, что все совершенно не так. Поведение Уилсона так взбесило игроков «Бостона», что они выдали один из лучших отрезков в сезоне. Сначала все тот же Уилсон подрался с Тинорди, а затем хозяева льда забросили четыре безответные шайбы. Отличился даже Фредерик (это у него только третий гол в сезоне). Еще одна шайба была на счету Бержевена, а дубль оформил Маршанд. По такой игре у «столичных» не было ни единого шанса. Лавиолетт поменял вратаря, выпустив Самсонова, но вряд ли Ванечека можно винить в 0:4 — задавать вопросы нужно полевым игрокам, которые допускали чудовищное количество индивидуальных и командных ошибок.

В третьем периоде наивно было ждать камбэка. Но и на этом отрезке произошли важные события. Фредерик добился своего и сумел «уговорить» Уилсона подраться. Трент оказался не только мастером провокации, но и кулачного боя. Несмотря на скромные габариты ему удалось повалить на лед могучего игрока «Вашингтона».

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Гости еще пропустили и наконец-то забили. В концовке нервы начали не выдерживать даже у Хары, который стал поддаваться на провокации Маршанда. В этот вечер «Брюинз» не только круче играли, но и были ментально сильнее соперника, растерявшегося при первых сложностях. Главным неудачником можно назвать Овечкина, у которого по итогам матча худший показатель полезности — «-4».

Дарья Тубольцева

Бостон Брюинз
5:1
1:0, 3:0, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
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