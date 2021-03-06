Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить «Аризону»

Встреча, прошедшая в пятницу в Финиксе, завершилась со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) в пользу «Миннесоты». Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов сделал две результативных передачи и был признан первой звездой матча. В составе победителей шайбы забросили Матс Цуккарелло (5-я минута), Брэд Хант (14), Ник Бьюгстэд (15), Джордан Гринвэй (36) и Кевин Фиала (59). У «Койотис» отличился Клэйтон Келлер (45).