Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
15
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
51
Все события
Фоторепортажи
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
15Гол и радость Глушакова
11:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить «Аризону»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Аризона Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в пятницу в Финиксе, завершилась со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) в пользу «Миннесоты». Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов сделал две результативных передачи и был признан первой звездой матча. В составе победителей шайбы забросили Матс Цуккарелло (5-я минута), Брэд Хант (14), Ник Бьюгстэд (15), Джордан Гринвэй (36) и Кевин Фиала (59). У «Койотис» отличился Клэйтон Келлер (45).

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету проводящего дебютный сезон в НХЛ Капризова стало 19 очков (6 шайб + 13 передач) в 21 матче, он лучший бомбардир среди новичков лиги.

Аризона Койотс
1:5
0:3, 0:1, 1:1
Миннесота Уайлд
 Суицид - или? Жена Мамаева в больнице, полиция ведет проверку
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
«Спартак» пробует зацепиться за тройку: в РПЛ стартует 21-й тур
Петр Ян и битва двух чемпионов: UFC готовит главное шоу года
«Зенит» проиграет в Казани: ставим на РПЛ
Косторная ушла от Плющенко. Но пока не вернулась к Тутберидзе
Левандовски против Холанда: Топ ставок выходных
Большой провал команды Овечкина. 1:5, у русской звезды «-4»
«Мог закончить с одной палкой»: норвежцы обвиняют Большунова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь