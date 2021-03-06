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22:06 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко 7 марта проведет первый матч после операции

ТАСС, 6 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко 7 марта проведет первый матч в сезоне, он выйдет на лед в игре регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса». Об этом в Instagram сообщила жена спортсмена Яна Тарасенко.

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В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече — третью за 2,5 года. Матч против «Лос-Анджелеса» начнется в 05:00 мск.

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«Сегодня у Вовы первая игра после операции и периода восстановления, важный для нас день, — написала Яна Тарасенко. — У нас не было сомнений, что Вова вернется в спорт, и никакие сплетни от “инсайдеров” и прогнозы, что “ничего уже не будет как прежде”, нашей уверенности не мешали. Но поддержка тех, кто искренне переживал и верил, была неоценима. Таких людей, к счастью, всегда гораздо больше».

Хоккей

НХЛ 2020-2021
Неделя 8, 7.03.2021, 5:00

Лос-Анджелес Кингз-Сент-Луис Блюз-

27 февраля главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби сообщил, что Тарасенко может сыграть за команду в одном из ближайших матчей.

«Сент-Луис» набрал 30 очков в 24 матчах и занимает вторую строчку в таблице Западного дивизиона. За команду также выступает нападающий Иван Барбашев, он пока не может играть из-за травмы.

Тарасенко 29 лет, он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» в сезоне-2018/19. Россиянин был выбран в первом раунде под общим 16-м номером «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.

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