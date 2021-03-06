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6 марта, источник: Sport24

Лучший матч Малкина за месяц: забил эффектный гол, отдал передачу и победил принципиального соперника

Волевая победа «Питтсбурга» над «Филадельфией».

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Источник: AP 2020

Нынешний регулярный чемпионат НХЛ частенько напоминает плей-офф. И дело не в ожесточенной борьбе соперников, которая, конечно же, присутствует, а в расписании игр. К примеру, «Питтсбург» и «Филадельфия» на этой неделе провели три подряд встречи, а на старте сезона между командами было еще два матча. В недавнем интервью Sport24 Илья Брызгалов выразил мнение, что из-за отсутствия разнообразия смотреть хоккей скучно, да и игрокам постоянно играть друг с другом надоедает. Но выхода нет, тем более нужно бороться за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. С этим у «Пингвинз» сложности. Команда идет на пятом месте в дивизионе, отставая от «Флайерз» на два очка, у нее еще и две игры в запасе. Так что очные встречи имеют огромное значение.

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Субботний матч получился ярким и насыщенным на события. Особенно много в нем было удалений. Евгений Малкин нарушил правила уже на 56-й секунде. Его удаление гости не реализовали, но забили чуть позже уже в равных составах — отличился Трэвис Конекни. Затем «Питтсбург» оказался в большинстве, и численным преимуществом воспользовался русский форвард. Малкин остался один на один с голкипером и решил его обыграть: заехал за ворота, после чего эффектно занес шайбу в пустые ворота. Для Евгения это пятый гол в сезоне и первый за последние две недели.

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В концовке первого периода Раст вывел хозяев вперед, и опять это было сделано в большинстве. Но удержать преимущество долго не получилось. После перерыва игроки «Филадельфии» дважды поразили ворота Тристана Джарри. Команды по-прежнему мало играли «пять на пять»: то игра была в неравных составах, то «четыре на четыре» из-за обоюдных удалений. Не обошлось и без заварушки, после которой вновь штрафные боксы были заполнены хоккеистами. По ходу второго периода лед ненадолго покинул Кросби, у него обнаружились проблемы с экипировкой, из-за которых пришлось уйти в раздевалку. Но Сид быстро вернулся. И у него, и у Малкина получалось выводить партнеров на броски, но постоянно чего-то не хватало.

Перед вторым перерывом «Пингвинз» все-таки смогли сравнять. Ривз забил практически с нулевого угла, а шайба проскочила под щитком Эллиота. В этом эпизоде вратарь «Флайерз» обязан был сыграть надежнее.

В начале третьего периода гости здорово смотрелись в атаке и вполне могли выйти вперед, если бы не классная игра Джарри. «Летчики» по крайней мере трижды имели шанс забить, голевые моменты «Питтсбурга» возникали куда реже.

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Однако количество не всегда перерастает в качество. Это и доказали хозяева, забив в середине третьей двадцатиминутки. В атаке, при которой забил Макканн, поучаствовал и Малкин. Матч у Евгения определенно удался: 2 (1+1) очка, плюс форвард часто был заметен на льду и постоянно пытался обострять игру. Последний раз россиянин набирал два очка 18 февраля, но тогда у него был десятиминутный штраф. Теперь главное, чтобы Малкин продолжил в том же духе, тогда и у «Пингвинз» дела наладятся.

Официальный сайт НХЛ

Дарья Тубольцева

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Питтсбург Пингвинз
4:3
2:1, 1:2, 1:0
Филадельфия Флайерз
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