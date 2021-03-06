Лучший матч Малкина за месяц: забил эффектный гол, отдал передачу и победил принципиального соперника
Волевая победа «Питтсбурга» над «Филадельфией».
Волевая победа «Питтсбурга» над «Филадельфией».
Нынешний регулярный чемпионат НХЛ частенько напоминает
Субботний матч получился ярким и насыщенным на события. Особенно много в нем было удалений. Евгений Малкин нарушил правила уже на 56-й секунде. Его удаление гости не реализовали, но забили чуть позже уже в равных составах — отличился Трэвис Конекни. Затем «Питтсбург» оказался в большинстве, и численным преимуществом воспользовался русский форвард. Малкин остался один на один с голкипером и решил его обыграть: заехал за ворота, после чего эффектно занес шайбу в пустые ворота. Для Евгения это пятый гол в сезоне и первый за последние две недели.
В концовке первого периода Раст вывел хозяев вперед, и опять это было сделано в большинстве. Но удержать преимущество долго не получилось. После перерыва игроки «Филадельфии» дважды поразили ворота Тристана Джарри. Команды
Перед вторым перерывом «Пингвинз»
В начале третьего периода гости здорово смотрелись в атаке и вполне могли выйти вперед, если бы не классная игра Джарри. «Летчики» по крайней мере трижды имели шанс забить, голевые моменты «Питтсбурга» возникали куда реже.
Однако количество не всегда перерастает в качество. Это и доказали хозяева, забив в середине третьей двадцатиминутки. В атаке, при которой забил Макканн, поучаствовал и Малкин. Матч у Евгения определенно удался: 2 (1+1) очка, плюс форвард часто был заметен на льду и постоянно пытался обострять игру. Последний раз россиянин набирал два очка 18 февраля, но тогда у него был десятиминутный штраф. Теперь главное, чтобы Малкин продолжил в том же духе, тогда и у «Пингвинз» дела наладятся.
Дарья Тубольцева