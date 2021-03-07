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00:00 (мск), источник: Sport24

«Айлендерс» нанесли «Баффало» 6-е поражение подряд

«Айлендерс» обыграли «Баффало» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтью Барзал, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак, Скотт Мейфилд и Андерс Ли.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 20 бросков из 22 (90,9%).

Официальный сайт НХЛ

Это поражение стало для «Сейбрз» шестым подряд.

Нью-Йорк Айлендерс
5:2
0:1, 4:0, 1:1
Баффало Сэйбрз
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