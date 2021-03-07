«Айлендерс» нанесли «Баффало» 6-е поражение подряд
«Айлендерс» обыграли «Баффало» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.
«Айлендерс» обыграли «Баффало» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтью Барзал, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак, Скотт Мейфилд и Андерс Ли.
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 20 бросков из 22 (90,9%).
Это поражение стало для «Сейбрз» шестым подряд.