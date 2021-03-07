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09:56 (мск), источник: Sport24

«Аризона» без Любушкина победила «Миннесоту», у Капризова «-3»

В ночь на 7 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотис» — «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Койотис» со счетом 5:2.

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В составе победителей дублем отметился Тайлер Питлик. Еще по голу забили Лоусон Круз, Джейкоб Чикран и Конор Гарланд. Защитник Илья Любушкин участие в матче не принимал.

У «Уайлд» отличились Мэтт Дамба и Джордан Гринвей. Российский нападающий Кирилл Капризов очков не набрал, закончив матч с показателем полезности «-3».

Аризона Койотс
5:2
0:2, 2:0, 3:0
Миннесота Уайлд
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