«Аризона» без Любушкина победила «Миннесоту», у Капризова «-3»
В ночь на 7 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотис» — «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Койотис» со счетом 5:2.
В ночь на 7 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотис» — «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Койотис» со счетом 5:2.
В составе победителей дублем отметился Тайлер Питлик. Еще по голу забили Лоусон Круз, Джейкоб Чикран и Конор Гарланд. Защитник Илья Любушкин участие в матче не принимал.
У «Уайлд» отличились Мэтт Дамба и Джордан Гринвей. Российский нападающий Кирилл Капризов очков не набрал, закончив матч с показателем полезности «-3».