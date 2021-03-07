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10:04 (мск), источник: ТАСС

Передача Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения «Анахайму» в матче НХЛ

ТАСС, 7 марта. «Колорадо» в овертайме проиграл «Анахайму» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе «Колорадо» отличились Логан О'Коннор (33), Микко Рантанен (38, 47) и Брэндон Саад (47). У «Анахайма» шайбы забросили Рикард Ракелль (6), Трой Терри (25, 54), Кевин Шаттенкирк (58) и Райан Гецлаф (62). В эпизоде с первой заброшенной шайбой голевой передачей отметился российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.

Ничушкин набрал семь (четыре шайбы + три передачи) очков в текущем сезоне.

«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 28 очков в 22 матчах. «Анахайм» идет на предпоследнем, седьмом месте, в активе клуба 20 очков в 25 играх. 9 марта «Колорадо» примет «Аризону», «Анахайм» — «Лос-Анджелес».

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Ранее в воскресенье «Аризона» на своем льду переиграла «Миннесоту» (5:2), российский форвард гостей Кирилл Капризов не сумел отметиться результативными действиями. «Ванкувер» на своей площадке обыграл «Торонто» (4:2), в матче принял участие российский нападающий «Торонто» Илья Михеев. «Монреаль» дома разгромил «Виннипег» (7:1), российский защитник хозяев Александр Романов не смог набрать очки в матче.

«Даллас» в родных стенах одержал крупную победу над «Коламбусом» (5:0), форвард хозяев Денис Гурьянов провел на льду 16 минут 53 секунды и нанес три броска в створ. Защитник гостей Владислав Гавриков завершил матч с показателем полезности «-1». Нападающий «Далласа» Александр Радулов пропустил игру из-за травмы, голкипер Антон Худобин остался в запасе.

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Колорадо Эвеланш
4:5ОТ
0:1, 2:1, 2:2
Анахайм Дакс
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