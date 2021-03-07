Тарасенко сыграл за «Сент-Луис» впервые за семь месяцев! Мог решать в овертайме, но его промах привел к поражению

Без малого семь месяцев потребовалось Владимиру Тарасенко, чтобы вернуться в большой хоккей. 14 августа в матче с «Ванкувером» он получил травму плеча, после чего досрочно покинул «пузырь». Российского форварда ждала третья в карьере операция и последующее за ней восстановление.

Заниматься индивидуально Русский танк начал еще в декабре, а к команде присоединился уже в разгар сезона. На этой неделе стало известно, что Тарасенко наконец-то залечил травму и готов к возвращению. «Блюз» взяли его в поездку, но в первых четырех выездных играх не решались выпустить одного из творцов победы в Кубка Стэнли.

Камбэк Владимира пришелся на повторный матч с «Лос-Анджелесом». С этим клубом у нашего форварда связаны не самые приятные воспоминания.

В 2019 году в безобидном единоборстве с Шоном Уолкером он повредил плечо, что привело ко второй операции. Тот самый Уолкер и сегодня оказался в составе «королей».

Крейг Берубе отрядил Тарасенко во второе звено к Джордану Кайру и капитану команды Райану О’Райлли. Напомним, что когда перед стартом сезона руководство клуба выдало канадцу нашивку, это вызвало недоумение сначала у агента Тарасенко, а затем и сам Владимир высказался насчет того, что рассчитывал стать новым капитаном «Сен-Луиса».

«Музыканты» вышли настолько заряженными на первый матч Тарасенко, что забили еще до его первого выхода на площадку! Роскошную атаку сходу провели Брйэден Шенн и Давид Перрон. Лучший бомбардир «музыкантов» в этом сезоне открыл счет.

Такое начало завысило планку для всех игроков «Сент-Луиса», в том числе — для Тарасенко. Русский танк не стал тушеваться и в первой же смене решил проверить бдительность Джонатана Куика. Получив шайбу на левом борту, он тут же направил шайбу в створ ворот. Для того, чтобы почувствовать уверенность в собственном броске — то что нужно.

Вторую смену Тарасенко провел в прессинге, но играть в тело ему не пришлось. Владимир пытался использовать свои габариты, когда взял шайбу и попер на ближнюю штангу, однако защитники «Лос-Анджелеса» его остановили. Россиянин пытался бросать с разных позиций, но когда угрожал издалека — шайба застревала в ногах соперников.

Когда в середине первого периода Расмус Купари нарушил правила, Тарасенко вышел на большинство. Пропущенные полгода не помешали ему занять место в спецбригаде. И эта суперпятерка почти моментально разыграла голевую комбинацию! Правда, без участия Тарасенко. Пока 91-й номер «Блюз» дежурил в районе левого круга вбрасывания, партнеры выводили на бросок О’Райлли.

Впервые проверить многострадальное плечо Тарасенко решился ближе к окончанию стартового периода. Он пошел в форчекинг за ворота «Кингз», завершив его силовым приемом на Дрю Даути. Успешное, в общем-то, действие привело к голу в ворота «Сент-Луиса» и «-1» для нашего нападающего. Правда, сам Владимир вряд ли мог предотвратить появление фамилии Анже Копитара в протоколе.

Не сказать, что от Тарасенко постоянно исходила угроза, но он точно не выпадал из игры своей команды. Как бы показывая, что с ним все в порядке, Владимир шел в единоборства у бортов и проявлял привычную нацеленность на ворота. Но в целом, что «Сент-Луис», что его вернувшийся лидер провели второй период слабее первого.

Более того, «музыканты» позволили «Лос-Анджелесу» сравнять счет. Отыграться с 0:3 хозяевам удалось благодаря голу Копитара в большинстве и шайбе Лаффа, заброшенной за 11 секунд до сирены на перерыв. Но ни в одном, ни в другом случае Тарасенко не был причастен к неприятностям его команды.

У Владимира был шанс стать героем вечера. В овертайме он решил рискнуть и пошел напролом к воротам. Обогнав защитника, Тарасенко выкатился на ворота и вроде бы отыграл Куика, но… не смог бросить. Промахнувшись по шайбе, форвард «Сент-Луиса» невольно начал атаку «Лос-Анжделеса», которвя стала роковой.