Голевой пас Свечникова помог «Каролине» победить «Флориду»

В составе «Каролины» отличились Винсент Трочек (16-я минута), Нино Нидеррайтер (25), Себастьян Ахо (41) и Уоррен Фёгеле (44). У «Флориды» шайбы забросили Маккензи Вигар (31) и Мэйсон Марчмент (50). В эпизоде с первой заброшенной шайбой результативной передачей отметился российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, набравший 20 (восемь шайб + 12 передач) очков в сезоне.

Российский форвард «Флориды» Григорий Денисенко не сумел отметиться результативными действиями, его партнер по команде, голкипер Сергей Бобровский остался в запасе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eR6KhUgaqqg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Центрального дивизиона «Каролина» обогнала «Флориду» и поднялась на вторую строчку. После 24 матчей в активе «Каролины» 35 очков, «Флориды» — 34 очка. В следующем матче «Каролина» примет «Нэшвилл», «Флорида» в гостях сыграет с «Коламбусом». Обе игры состоятся 10 марта.

Также в понедельник «Бостон» на своей площадке уступил «Нью-Джерси» (0:1). Российский защитник гостей Дмитрий Куликов и форвард Михаил Мальцев не отметились результативными действиями. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев пропустил встречу.