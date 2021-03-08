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10:05 (мск), источник: ТАСС

Голевой пас Свечникова помог «Каролине» победить «Флориду»

ТАСС, 8 марта. «Каролина» обыграла «Флориду» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе «Каролины» отличились Винсент Трочек (16-я минута), Нино Нидеррайтер (25), Себастьян Ахо (41) и Уоррен Фёгеле (44). У «Флориды» шайбы забросили Маккензи Вигар (31) и Мэйсон Марчмент (50). В эпизоде с первой заброшенной шайбой результативной передачей отметился российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, набравший 20 (восемь шайб + 12 передач) очков в сезоне.

Российский форвард «Флориды» Григорий Денисенко не сумел отметиться результативными действиями, его партнер по команде, голкипер Сергей Бобровский остался в запасе.

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В турнирной таблице Центрального дивизиона «Каролина» обогнала «Флориду» и поднялась на вторую строчку. После 24 матчей в активе «Каролины» 35 очков, «Флориды» — 34 очка. В следующем матче «Каролина» примет «Нэшвилл», «Флорида» в гостях сыграет с «Коламбусом». Обе игры состоятся 10 марта.

Также в понедельник «Бостон» на своей площадке уступил «Нью-Джерси» (0:1). Российский защитник гостей Дмитрий Куликов и форвард Михаил Мальцев не отметились результативными действиями. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев пропустил встречу.

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Каролина Харрикейнз
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Флорида Пантерз
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