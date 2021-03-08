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10:11 (мск), источник: Sport24

Овечкин кричал от счастья после 714-го гола в НХЛ! Его «Вашингтон» одержал волевую победу в Филадельфии

Еще одна шайба у Дмитрия Орлова.

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Первая неделя марта сложилась для «Вашингтон Кэпиталз» не лучшим образом. Речь даже не о результате, два из четырех возможных очков в двух матчах против «Бостона» — не так уж и плохо. Проблема в том, что эти игры окружало. Во-первых, капитан Александр Овечкин провел их вхолостую с точки зрения своих снайперских подвигов. Во-вторых, он был близок к дисквалификации за удар клюшкой между ног молодому американцу Тренту Фредерику. В-третьих, поражение в повторной встрече с «Брюинз» получилось довольно болезненным — 1:5. В-четвертых, после него команда на 7 матчей лишилась Тома Уилсона, которого отстранили на 7 матчей за жесткую атаку на Брэндона Карло.

Исправлять впечатление от не самых веселых семи дней «столичным» предстояло в воскресенье, в матче против «Филадельфии». Впрочем, в первом перерыве речи о каком-то исправлении не шло. «Вашингтон» проиграл эту двадцатиминутку со счетом 7−14 с точки зрения бросков в створ ворота и 0:1 с точки зрения счета на табло. Могло быть и больше, но остальные 13 угроз со стороны «Флайерз» Илья Самсонов смог отразить.

Единственная ситуация, когда хозяева смогли пробить русского голкипера, случилась в середине игрового отрезка. Ти Джей Оши завозился у борта в чужой зоне и организовал контратаку для соперника, а Джоэл Фараби все исполнил самостоятельно — протащил шайбу через всю площадку и бросил между щитков россиянина.

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Чтобы прийти в себя «Вашингтону» потребовался перерыв, сразу после него ситуация на льду изменилась кардинально. «Кэпиталз» отжали у «летчиков» инициативу, самым простым доказательством этому стало количество выстрелов в створ, теперь уже гости закончили период с солидным преимуществом в этом компоненте — 13−8. Результат от этого превосходства пришел к ним только в заключительной пятиминутке игрового отрезка, зато такой, что столичный клуб вышел вперед.

Гости организовали два гола-близнеца, авторами которых стали русские хоккеисты. Сначала Ти Джей Оши отмазался за ошибку в первом периоде — показал, что сделает скидку на партнера, сам продвинулся поближе к воротам и сделал горизонтальный перевод на Овечкина. Есть 8-я шайба в сезоне 714-я в карьере для русского форварда и победный крик, раздавшийся на льду «Уэллс Фарго Центра»! Вот оно — простое счастье великого снайпера.

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А затем очень похожий перевод исполнил Джон Карлсон, роль наконечника досталась уже Дмитрию Орлову.

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На старте третьего периода случилась событие совсем уж удивительное. Защитник Ник Дженсен, перебравшийся в столицу США еще в феврале 2019-го, забросил свою первую шайбу в форме «Вашингтона». Спасибо американец должен сказать Ти Джею Оши и Никласу Бэкстрему — первый исполнил теперь уже не фейковую, а настоящую скидку, а второй предоставил Дженсену достаточно времени, чтобы пробить Картера Харта.

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В оставшиеся 16 минут никакого намека на камбэк клуба из Пенсильвании так и не случилось. Самсонов довел количество сэйвов до 36, Овечкин промахнулся по пустым воротам, а «Кэпиталз» спокойно довели дело до победы, закрепившись на втором месте в дивизионе. Закрыть не самую веселую неделю они смогли красиво.

Филадельфия Флайерз
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
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