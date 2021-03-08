Овечкин кричал от счастья после 714-го гола в НХЛ! Его «Вашингтон» одержал волевую победу в Филадельфии
Еще одна шайба у Дмитрия Орлова.
Еще одна шайба у Дмитрия Орлова.
Первая неделя марта сложилась для «Вашингтон Кэпиталз» не лучшим образом. Речь даже не о результате, два из четырех возможных очков в двух матчах против «Бостона» — не так уж и плохо. Проблема в том, что эти игры окружало.
Исправлять впечатление от не самых веселых семи дней «столичным» предстояло в воскресенье, в матче против «Филадельфии». Впрочем, в первом перерыве речи о
Единственная ситуация, когда хозяева смогли пробить русского голкипера, случилась в середине игрового отрезка. Ти Джей Оши завозился у борта в чужой зоне и организовал контратаку для соперника, а Джоэл Фараби все исполнил самостоятельно — протащил шайбу через всю площадку и бросил между щитков россиянина.
Чтобы прийти в себя «Вашингтону» потребовался перерыв, сразу после него ситуация на льду изменилась кардинально. «Кэпиталз» отжали у «летчиков» инициативу, самым простым доказательством этому стало количество выстрелов в створ, теперь уже гости закончили период с солидным преимуществом в этом компоненте — 13−8. Результат от этого превосходства пришел к ним только в заключительной пятиминутке игрового отрезка, зато такой, что столичный клуб вышел вперед.
Гости организовали два
А затем очень похожий перевод исполнил Джон Карлсон, роль наконечника досталась уже Дмитрию Орлову.
На старте третьего периода случилась событие совсем уж удивительное. Защитник Ник Дженсен, перебравшийся в столицу США еще в феврале 2019-го, забросил свою первую шайбу в форме «Вашингтона». Спасибо американец должен сказать Ти Джею Оши и Никласу Бэкстрему — первый исполнил теперь уже не фейковую, а настоящую скидку, а второй предоставил Дженсену достаточно времени, чтобы пробить Картера Харта.
В оставшиеся 16 минут никакого намека на камбэк клуба из Пенсильвании так и не случилось. Самсонов довел количество сэйвов до 36, Овечкин промахнулся по пустым воротам, а «Кэпиталз» спокойно довели дело до победы, закрепившись на втором месте в дивизионе. Закрыть не самую веселую неделю они смогли красиво.