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10:16 (мск), источник: Sport24

Русский гигант сдержал слово. Малкин преодолел кризис, снова забил и помог «Питтсбургу» ворваться в зону плей-офф

Он не зря говорил, что скоро все наладится.

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«Ничего хорошего. В каждой игре и у меня, и у моего звена есть шанс отличиться. Опять же, надо работать. Надеюсь, все-таки смогу забить пару голов и помочь команде победить. Я недоволен своей игрой, но чувствую, что вот-вот все наладится».

В последний день февраля Евгений Малкин обещал, что вот-вот преодолеет кризис, в который угадил на старте сезона Национальной хоккейной лиги. Очки и голы в первые полтора месяца регулярки русскому гиганту давались с большим трудом, а вот результативные ошибки и «минусы» в показателе полезности прилипали к нему гораздо охотнее.

Исполнять обещание Джино начал постепенно — отдал пару результативных ассистов в двух противостояниях с «Филадельфией». Ну, а настоящий перелом случился в субботу. В этот день «Питтсбург» снова играл с «Флайерз», а россиянин украсил матч настоящим шедевром.

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Но, конечно, один гол — не повод говорить о завершении черной полосы, от Малкина ждали продолжения. И оно последовало во встрече с «Рейнджерс». Этот матч начался для «Пингвинз» неудачно — Павел Бучневич отправил в забег к чужим воротам другого кризисного нападающего Мику Забинежаду, а тот взялся решать эпизод самостоятельно и не прогадал.

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Отыграться «Пенс» смогли через 15 минут, но они не просто сравняли счет. Хозяева за 61 секунду перевернули матч с ног на голову, обеспечив, как выяснится позже, себе результат. Ловите видеохронологию этого чумового отрезка в исполнении «Питтсбурга».

Вот американский защитник Джон Марино пробивает Александра Георгиева броском из правого круга.

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Это Евгений Малкин удачно подбирает шайбу в чужой зоне и через пару мгновений Каспери Капанен удачно реализовывает чистый выход «1 в 0».

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А здесь Сидни Кросби, как в лучшие годы, проскакивает между двух защитников и красиво завершает вспышку в исполнении «Пингвинз». 3:1 вместо 0:1 — Георгиев отправляется на скамейку запасных, уступая место Кейту Кинкейду (Игорь Шестеркин лечится залечивает травму паха).

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Ни одного шанса подобраться к себе «Питтсбург» сопернику не дал, а в третьем периоде спокойно его добил. Для начала Малкин не использовал верный голевой шанс.

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Но уже через несколько минут исправился. Для этого потребовлся рывок через всю площадку и передача от Капанена. Добил же «Рейнджерс» гол Зака Астон-Риза.

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5:1 и 6 очков Малкина в последних четырех матчах. Русский гигант сдержал обещание и проснулся, а его команда отжала у «Филадельфии» место в зоне плей-офф.

Питтсбург Пингвинз
5:1
3:1, 0:0, 2:0
Нью-Йорк Рейнджерс
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