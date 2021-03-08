«Калгари» проиграл «Оттаве». Нестеров набрал первое очко после возвращения в НХЛ

В составе проигравших шайбы забросили Марк Джиордано (24-я минута), Джонни Годро (44) и Ноа Ханифин (53). У победителей отличились Коннор Браун (14), Райан Дзингел (16) и Колин Уайт (28), победный буллит забросил Дрейк Батерсон.

Первое очко в сезоне набрал российский защитник «Калгари» Никита Нестеров. Олимпийский чемпион 2018 года и бронзовый призер чемпионата мира — 2019 вернулся в НХЛ перед началом этого сезона, подписав однолетний контракт с канадским клубом. С 2017 года он выступал за ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина — 2019. До этого в НХЛ защитник выступал за «Тампу» и «Монреаль», всего на его счету 152 матча в регулярных чемпионатах и 34 (9+25) очка.

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Голевой передачей также отметился защитник «Оттавы» Никита Зайцев. В этом сезоне на его счету 9 (0+9) очков в 27 матчах. Защитник Артем Зуб, а также форварды Артем Анисимов и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.

Матч начался с минуты молчания в память о скончавшемся 4 марта отце Уэйна Гретцки Уолтере Гретцки.