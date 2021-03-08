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10:34 (мск), источник: ТАСС

«Калгари» проиграл «Оттаве». Нестеров набрал первое очко после возвращения в НХЛ

ТАСС, 8 марта. «Калгари» проиграл «Оттаве» в серии буллитов со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе проигравших шайбы забросили Марк Джиордано (24-я минута), Джонни Годро (44) и Ноа Ханифин (53). У победителей отличились Коннор Браун (14), Райан Дзингел (16) и Колин Уайт (28), победный буллит забросил Дрейк Батерсон.

Первое очко в сезоне набрал российский защитник «Калгари» Никита Нестеров. Олимпийский чемпион 2018 года и бронзовый призер чемпионата мира — 2019 вернулся в НХЛ перед началом этого сезона, подписав однолетний контракт с канадским клубом. С 2017 года он выступал за ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина — 2019. До этого в НХЛ защитник выступал за «Тампу» и «Монреаль», всего на его счету 152 матча в регулярных чемпионатах и 34 (9+25) очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голевой передачей также отметился защитник «Оттавы» Никита Зайцев. В этом сезоне на его счету 9 (0+9) очков в 27 матчах. Защитник Артем Зуб, а также форварды Артем Анисимов и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.

Матч начался с минуты молчания в память о скончавшемся 4 марта отце Уэйна Гретцки Уолтере Гретцки.

«Оттава» идет на последнем, седьмом месте в Северном дивизионе, в ее активе 19 очков после 27 матчей. «Калгари» занимает пятую строчку (25 очков в 26 играх). В следующем матче 12 марта «Калгари» примет «Монреаль», а «Оттава» 9 марта в гостях сыграет с «Эдмонтоном».

Калгари Флэймз
3:4Б
0:2, 1:1, 2:0, 0:0
Оттава Сенаторз
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