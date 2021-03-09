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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Миннесота» обыграла «Вегас», Капризов — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вегас Голден Найтс».

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Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

За «Миннесоту» забивали Кевин Фиала и Юнас Бролин. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил 17 минут и 1 секунду игрового времени и не отметился результативными действиями.

«Миннесота» одержала вторую победу за последние три матча. «Вегас» прервал шестиматчевую победную серию.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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Миннесота Уайлд
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Вегас Голден Найтс
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