«Миннесота» обыграла «Вегас», Капризов — без очков
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вегас Голден Найтс».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вегас Голден Найтс».
Встреча состоялась в
За «Миннесоту» забивали Кевин Фиала и Юнас Бролин. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил 17 минут и 1 секунду игрового времени и не отметился результативными действиями.
«Миннесота» одержала вторую победу за последние три матча. «Вегас» прервал шестиматчевую победную серию.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.