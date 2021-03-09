Тарасенко уже набирает очки за «Сент-Луис»! Он помог финну Микколе, который выкидывал Россию с чемпионата мира

Помните ту сборную Финляндии, что два года назад остановила звездный состав сборной России, а затем обыграла Канаду в финале чемпионата мира?

«Россия так никогда не играла и, надеюсь, не будет так играть вообще», — говорил после того полуфинала главный тренер нашей команды Илья Воробьев.

Тактику команды Суоми тогда все в один голос признали антихоккеем. А как иначе совершенно беззвездный состав мог остановить Малкина, Овечкина, Кучерова, Кузнецова и Гусева?

Прошло время. Никто из чемпионов мира 2019 года не превратился в суперзвезду мирового хоккея, но отдельно взятые игроки все-таки совершили скачок в карьере. Микко Лехтонен стал лучшим защитником-бомбардиром КХЛ и перебрался в «Торонто». Закрепился в роли перового вратаря «Чикаго» Кевин Ланкинен.

Помимо них в сильнейшей лиге мира играют Каапо Какко, Джоэль Кивиранта, Ету Луостаринен, Юхо Ламмикко, Яни Хаканпяя, Хенри Йокихарью и Нико Миккола. Последний на турнире в Братиславе набрал пять очков и стал одним из лучших бомбардиров финской сборной. Однако в 20 первых матчах за «Сент-Луис» защитник никак не мог забить.

Забросить ту самую дебютную шайбу в НХЛ чемпиону мира помог Владимир Тарасенко. Сам форвард «Сент-Луиса» на злосчастном турнире в словацкой столице не играл. Пропускал он и старт этого сезона. И вот, во втором матче после долгого восстановления Русский танк набирает первое очко в сезоне.

Матч с «Лос-Анджелесом» сложился для Тарасенко неплохо с точки зрения движения и нацеленности на ворота, но по результату он вряд ли может занести его себе в актив. Как по командному, так и по индивидуальному: поражение и «-2». Сделав передачу на Микколу, новосибирец начал поправлять собственную статистику.

Именно Тарасенко первым, на правах не только соавтора шайбы, но и многолетнего лидера «Сент-Луиса», поздравил 24-летнего финна. Владимир зажал его в крепкие объятия.

Впрочем, в остальном матч против «Сан-Хосе» складывался для Русского танка не особо ярко. Он пытался идти напролом, но далеко не все его попытки проходили. Что интересно, сразу несколько раз Владимир натыкался на… Николая Кныжова. Наш габаритный защитник, неожиданно подписавшийся в основе «акул», с честью принимал борьбу от не менее крепкого Тарасенко.

На этот раз Владимир был не так нацелен на бросок, как двумя днями ранее. По воротам Джонатана Куика россиянин пытался бросать при первой же удобной попытке. На этот раз впервые Тарасенко угодил в створ только в середине второго периода. А еще раньше схватил обидный «-1». Марк-Эдуард Власич забивал, когда россиянин оказался на пересменке.

Тарасенко вполне мог набрать и второе очко в матче. Поначалу ему даже записали передачу за гол Перрона в большинстве. Владимир сделал аккуратную скидку на О’Райлли, а тот уже выкатил шайбу под бросок. Но через какое-то время гол переписали на Шенна, который, как оказалось, подправил шайбу на пятаке. Лишним в протоколе оказался наш 91-й номер.