Необычные русские голы в НХЛ. Разворот на 180 градусов от Дадонова и вторая за сезон шайба Ничушкина в меньшинстве

Sport24 рассказывает о двух ярких событиях понедельника в Национальной хоккейной лиге с участием русских хоккеистов.

Результативность Евгения Дадонова в этом году пока очень нестабильна. Сезон он начал с 1 гола в 12 матчах, затем выдал чумовой отрезок с 5 шайбами за 5 игр, но следом снова замолчал — за 10 встреч с середины февраля сподобился на один-единственный точный бросок.

Самое обидное, что очередная засуха случилась после крутого перформанса «Оттавы» и ее русского форварда в матче против «Торонто» — тогда «Сенаторз» отыгрались с 1:5 и победили в овертайме, а Дадонов оформил дубль, положив в том числе победный гол.

Следующего яркого эпизода с участием Евгения пришлось ждать почти месяц — в ночь с понедельника на вторник по московскому времени он забил очень необычный гол в ворота «Эдмонтона». Необычный, как минимум, по трем причинам:

дело было на первой минуте матча;

рамку «Ойлерз» защищал бывший партнер Дадонова по СКА Микко Коскинен;

результативный бросок россиянин совершил после разворота на 180 градусов.

Смотрим на эту красоту, результативным ассистом в которой поучаствовал и Никита Зайцев.

Резвый старт не позволил «Сенаторз» разжиться очками — два ассиста Коннора Макдэвида и гол Леона Драйзайтля принесли «Эдмонтону» победу со счетом 3:2.

Второй русский гол игрового дня случился в игре «Колорадо» — «Аризона» и тоже получился не рядовым — не так часто наши хоккеисты забивают в меньшинстве. В прошлом сезоне главным российским специалистом по таким шайбам считался Владислав Наместников, а теперь этот статус у него отжимает Валерий Ничушкин. В ситуации, когда его команда имела на одного игрока меньше, форвард «Эвеланш» отличиля во второй раз за регулярку и в третий раз в заокеанской карьере.

4 декабря 2019 года от рук Ничушкина пострадал «Торонто» — тогда Валерию очень помогла невовремя сломавшаяся клюшка Джейсона Спеццы.

26 января 2021-го помощником россиянина стал американец Джон Леонард из «Сан-Хосе», не устоявший на ногах при выходе из своей зоны.

Ну, а сегодня Ничушкин и партнеры справились сами — долго возились в зоне соперника, несмотря на численное меньшинство, после чего Назем Кадри отыскал русского форварда в районе дальнего пятака, а тот бросил не очень хлестко, зато результативно.