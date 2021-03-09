Голкипер «Далласа» Худобин рассказал о внутрикомандных конфликтах в НХЛ
Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» рассказал о конфликтах, которые происходят в клубах НХЛ.
Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» рассказал о конфликтах, которые происходят в клубах НХЛ.
— Их много, они происходят нередко.
— А пресса это освещает
— Нет, все только внутри команды. Что происходит в раздевалке — остается в раздевалке — золотое правило хоккея. Это как семейные конфликты, которые не должны выходить за пределы дома. О