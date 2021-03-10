Гол Орлова и два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» в овертайме дожать «Нью-Джерси»
Вашингтон Кэпиталз вырвал победу у
Вашингтон Кэпиталз вырвал победу у
Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забил Якуб Врана, оформивший дубль. Также в составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши, Даниэль Спронг и Дмитрий Орлов. Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи, в том числе, стал ассистентом в решающей голевой комбинации. Александр Овечкин отыграл 23:47 и заработал коэффициент полезности «-1». Вратарь Илья Самсонов провел игру в запасе.
У «дьяволов» отличились Янне Куокканен, Майлз Вуд, Егор Шарангович и Дэймон Сиверсон. Михаил Мальцев отыграл 11:22 и закончил матч с коэффициентом полезности «+1», Дмитрий Куликов провел на льду 19:47, нанес 2 броска в створ и также заработал коэффициент полезности «+1».
«Кэпиталз» выиграли 6-й матч из последних 7. «Дэвилз» потерпели 6-е поражение в 7 встречах.