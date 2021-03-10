Гол Орлова и два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» в овертайме дожать «Нью-Джерси»

Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забил Якуб Врана, оформивший дубль. Также в составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши, Даниэль Спронг и Дмитрий Орлов. Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи, в том числе, стал ассистентом в решающей голевой комбинации. Александр Овечкин отыграл 23:47 и заработал коэффициент полезности «-1». Вратарь Илья Самсонов провел игру в запасе.