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12:50 (мск), источник: Sport24

Гол Орлова и два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» в овертайме дожать «Нью-Джерси»

Вашингтон Кэпиталз вырвал победу у Нью-Джерси Дэвилз в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. По ходу основного времени столичные вели — 4:1, позволили гостям сравнять счет, но все же добыли победу в овертайме.

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Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забил Якуб Врана, оформивший дубль. Также в составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши, Даниэль Спронг и Дмитрий Орлов. Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи, в том числе, стал ассистентом в решающей голевой комбинации. Александр Овечкин отыграл 23:47 и заработал коэффициент полезности «-1». Вратарь Илья Самсонов провел игру в запасе.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «дьяволов» отличились Янне Куокканен, Майлз Вуд, Егор Шарангович и Дэймон Сиверсон. Михаил Мальцев отыграл 11:22 и закончил матч с коэффициентом полезности «+1», Дмитрий Куликов провел на льду 19:47, нанес 2 броска в створ и также заработал коэффициент полезности «+1».

«Кэпиталз» выиграли 6-й матч из последних 7. «Дэвилз» потерпели 6-е поражение в 7 встречах.

Вашингтон Кэпиталз
5:4ОТ
1:0, 3:1, 0:3
Нью-Джерси Дэвилз
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