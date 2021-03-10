Малкин набирает форму: его звено разрывает соперников
Кажется, Евгений нашел идеальных партнеров.
Кажется, Евгений нашел идеальных партнеров.
«Финский форвард разбудил русского медведя». Именно так пишут болельщики «Питтсбурга» про игровую химию между двумя нападающими команды — Евгением Малкиным и Каспери Капаненом. «Пингвины» во втором матче подряд обыграли «Рейнджерс» (4:2), а магия второго звена никуда не испарилась и сегодня.
«Мне нравится их взаимопонимание. Малкин хорош в прорыве и отлично видит площадку, поэтому, когда он оттягивает на себя внимание защитников, Капанен может легко использовать свою скорость и получать от Евгения пасы на ход. Их взаимодействие нас, безусловно, обнадеживает», — говорил на днях главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
Важным элементом сочетания был также канадский форвард Джаред Маккан, но он получил повреждение и должен вернуться на лед со дня на день. Сегодня вместо него с Малкиным и Капаненом сыграл Эван Родригес.
Все это не помешало финскому нападающему в очередной раз отличиться с передачи россиянина. Благодаря этому голу счет на табло стал 3:1 в пользу «Питтсбурга». Просто посмотрите, как легко они это делают. Интересно, что никто в текущем сезоне так не терзает оборону «Рейнджерс», как Капанен. На счету форварда уже 7 (3+4) очков в матчах против клуба из
Статистика Каспери на данный момент впечатляет. За прошлый чемпионат в 69 играх за «Торонто» он набрал 36 (13+23) баллов. Сейчас в 22 матчах на счету нападающего уже 17 (7+10) очков.
Расцвел и Малкин, которого до недавнего времени многие беспощадно критиковали. Впрочем, было за что. Однако в последних 11 играх сезона он набрал 12 (3+9) баллов и в очередной раз доказал, что торопиться с выводами не стоит. Евгению не привыкать набирать ход по ходу чемпионата. В прошлом году россиянин был признан победителем в номинации «Камбэк сезона» среди игроков своей команды. На старте регулярки Малкин получил травму и пропустил 11 матчей. После возвращения же он набрал 73 (24+49) очка в 53 играх.
В составе «Рейнджерс» очередным результативным баллом отметился Павел Бучневич. При розыгрыше большинства он отдал голевую передачу на Райана Строума. Бучневич в отсутствии Артемия Панарина продолжает быть главным бомбардиром команды с 20 (7+13) очками.
Павел мог забросить шайбу, но прекрасный матч провел голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри. Вот его шикарный сэйв после броска Бучневича.
Кстати, впервые в сезоне в старте «Рейнджерс» вышел не российский вратарь. Тренерский штаб команды доверил место в воротах Киту Кинкейду. Александр Георгиев, который пропустил три шайбы в первом периоде в прошлом матче, остался в запасе, а Игорь Шестеркин на данный момент травмирован.
Концовка сегодняшней встречи получилась довольно нервной, но Сидни Кросби отправил шайбу в пустые ворота и помог «Питтсбургу» одержать третью победу подряд в основное время. На данный момент команда уверенно находится в зоне
Андрей Жданюк