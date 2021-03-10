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11:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малкин набирает форму: его звено разрывает соперников

Кажется, Евгений нашел идеальных партнеров.

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Источник: AP 2020

«Финский форвард разбудил русского медведя». Именно так пишут болельщики «Питтсбурга» про игровую химию между двумя нападающими команды — Евгением Малкиным и Каспери Капаненом. «Пингвины» во втором матче подряд обыграли «Рейнджерс» (4:2), а магия второго звена никуда не испарилась и сегодня.

«Мне нравится их взаимопонимание. Малкин хорош в прорыве и отлично видит площадку, поэтому, когда он оттягивает на себя внимание защитников, Капанен может легко использовать свою скорость и получать от Евгения пасы на ход. Их взаимодействие нас, безусловно, обнадеживает», — говорил на днях главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Важным элементом сочетания был также канадский форвард Джаред Маккан, но он получил повреждение и должен вернуться на лед со дня на день. Сегодня вместо него с Малкиным и Капаненом сыграл Эван Родригес.

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Все это не помешало финскому нападающему в очередной раз отличиться с передачи россиянина. Благодаря этому голу счет на табло стал 3:1 в пользу «Питтсбурга». Просто посмотрите, как легко они это делают. Интересно, что никто в текущем сезоне так не терзает оборону «Рейнджерс», как Капанен. На счету форварда уже 7 (3+4) очков в матчах против клуба из Нью-Йорка.

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Статистика Каспери на данный момент впечатляет. За прошлый чемпионат в 69 играх за «Торонто» он набрал 36 (13+23) баллов. Сейчас в 22 матчах на счету нападающего уже 17 (7+10) очков.

Расцвел и Малкин, которого до недавнего времени многие беспощадно критиковали. Впрочем, было за что. Однако в последних 11 играх сезона он набрал 12 (3+9) баллов и в очередной раз доказал, что торопиться с выводами не стоит. Евгению не привыкать набирать ход по ходу чемпионата. В прошлом году россиянин был признан победителем в номинации «Камбэк сезона» среди игроков своей команды. На старте регулярки Малкин получил травму и пропустил 11 матчей. После возвращения же он набрал 73 (24+49) очка в 53 играх.

В составе «Рейнджерс» очередным результативным баллом отметился Павел Бучневич. При розыгрыше большинства он отдал голевую передачу на Райана Строума. Бучневич в отсутствии Артемия Панарина продолжает быть главным бомбардиром команды с 20 (7+13) очками.

Павел мог забросить шайбу, но прекрасный матч провел голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри. Вот его шикарный сэйв после броска Бучневича.

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Кстати, впервые в сезоне в старте «Рейнджерс» вышел не российский вратарь. Тренерский штаб команды доверил место в воротах Киту Кинкейду. Александр Георгиев, который пропустил три шайбы в первом периоде в прошлом матче, остался в запасе, а Игорь Шестеркин на данный момент травмирован.

Концовка сегодняшней встречи получилась довольно нервной, но Сидни Кросби отправил шайбу в пустые ворота и помог «Питтсбургу» одержать третью победу подряд в основное время. На данный момент команда уверенно находится в зоне плей-офф и занимает третью строчку в турнирной таблице дивизиона. Лучшим игроком матча был признан именно Кросби, который отметился голом и передачей.

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Андрей Жданюк

Питтсбург Пингвинз
4:2
1:1, 2:0, 1:1
Нью-Йорк Рейнджерс
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